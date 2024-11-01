何詩蓓穿熊貓服引歡笑 短池游泳世界盃50米自摘銅

何詩蓓參加短池游泳世界盃第3站新加坡站，介紹選手出場時，她穿上熊貓服裝進場，引起觀眾歡笑。（視頻截圖）

一連三天的短池游泳世界盃 第3站新加坡 站10月31日展開首天賽事。香港 「女飛魚」何詩蓓在其27歲正日生日出戰女子50米自由泳，先在早上的初賽輕鬆游出24秒54，以總成績第5名晉級決賽，在晚上的決賽中則游出24秒00獲得季軍，成功以一枚銅牌為自己慶生。何詩蓓11月1日出戰個人強項的200米自由泳，力爭連續3站封后。

大公報報導，何詩蓓去年在短池世盃有非常出色表現，參加全數3站賽事，結果於柏林、雅典及布達佩斯全數贏得女子100米及200米自由泳共6金，實現「大三元」，更連續3站刷新世盃成績紀錄。另外，她在非主項的50米自獲1銀、50米蛙獲1銀、400米自獲1銅，在強項保持優勢的同時，非主項成績亦不斷提升。

今年，何詩蓓狀態保持勇銳，於早前短池世盃首站上海站已贏得100米及200米自由泳金牌，並以破香港紀錄時間取得50米蛙泳銅牌，以2金1銅完成上海之旅。隨後轉戰韓國仁川站，再於100米及200米自由泳以無敵姿態折桂，另於400米自由泳收穫銀牌，兩站累積4金1銀1銅。

壓軸第3站的新加坡站，10月31日踏入27歲的她先在首個比賽日出戰50米自由泳，初賽中，何詩蓓於第4組游出24秒54率先觸池，總成績排第5；隊友譚凱琳則游出24秒90，以總成績排第9而無緣決賽。

決賽中，在介紹選手出場時，何詩蓓穿上熊貓服裝進場，引起現場觀眾一陣歡笑。比賽開始，位居第2線道的她在游完頭25米時以次名觸池，但後25米時何詩蓓被第5線道的國家隊選手楊浚瑄趕過，最終何詩蓓游出24秒00獲季。楊浚瑄則游出23秒89獲銀，金牌是游出23秒23的波蘭泳手華錫克。

賽後，何詩蓓接受訪問時，笑談在生日這天穿著熊貓服裝進場的創意想法，她笑言在仁川站比賽時已經有此打算，很高興終於能夠實現。