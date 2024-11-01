港「高才通」9成來自內地 近半一職難求 根本沒優勢

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 2020年6月30日實施國安法之後，引發大批人才外流，為了補救人才外流對經濟造成破壞，港府 2022年推出「高端人才通行證計畫」，希望吸引非港人才。不過美國之音報導，這項計畫實施至今雖有逾2萬人申請，卻有超過9成是來自內地，且只有半數有就業 。

央廣報導，觀察高才通計畫所接受的申請當中，來自內地的申請者超過95%，真正外籍人士的申請比率，甚至低於以往的「一般就業政策」時期，且估計有超過兩成申請獲批人士仍還沒能找到工作。

港府官方數據顯示，這項「高才通」實施後，截至今年9月30日，共收到10萬972位合資格人士申請，當中有8.1萬人獲批，遠超政府當局預計的每年批准3.5萬個申請。其中有6.6萬個個案已經入境。

但美國之音報導指出，在這些漂亮的數字背後，香港勞工及福利局去年11月曾向當時透過高才通簽證抵港逾半年的5000名申請及家屬進行問卷調查後卻發現，只有54%受訪者表示「已就業」，表示「已定居香港」受訪者竟只有43%。

南華早報曾引述一位畢業於墨爾本和雪梨的大學，今年7月來自深圳的求職者表示，到了香港卻感覺並不那麼熱情的歡迎。這名受訪者花了3個月時間發出上百份履歷，降低期望薪資後才找到與專長無關的工作。而另一位畢業於劍橋經濟系的張先生，入港後花了整整半年才獲得初級金融分析師的職位。

此外，香港民間團體「香港高才通人才服務協會」及「香港教育工作者聯會」於今年7月對攜帶子女赴港生活人才家庭具體狀況進行調查也發現，這些人士中有71.5%以高才通赴港，但其中21.6%的人表示尚未找到工作。

香港中文大學未來城市研究所副主席許楨，認為「高才通」這名詞本身已有誤導成分，他們在香港的競爭力根本沒有明顯優勢。另一方面，許楨認為，隨著高才通實行計畫實施時間拉長後，不合適的「人才」申請可能會愈來愈少，找不到工作的人才比率也會愈來愈低。