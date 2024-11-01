我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

港「高才通」9成來自內地 近半一職難求 根本沒優勢

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港2020年6月30日實施國安法之後，引發大批人才外流，為了補救人才外流對經濟造成破壞，港府2022年推出「高端人才通行證計畫」，希望吸引非港人才。不過美國之音報導，這項計畫實施至今雖有逾2萬人申請，卻有超過9成是來自內地，且只有半數有就業

央廣報導，觀察高才通計畫所接受的申請當中，來自內地的申請者超過95%，真正外籍人士的申請比率，甚至低於以往的「一般就業政策」時期，且估計有超過兩成申請獲批人士仍還沒能找到工作。

港府官方數據顯示，這項「高才通」實施後，截至今年9月30日，共收到10萬972位合資格人士申請，當中有8.1萬人獲批，遠超政府當局預計的每年批准3.5萬個申請。其中有6.6萬個個案已經入境。

但美國之音報導指出，在這些漂亮的數字背後，香港勞工及福利局去年11月曾向當時透過高才通簽證抵港逾半年的5000名申請及家屬進行問卷調查後卻發現，只有54%受訪者表示「已就業」，表示「已定居香港」受訪者竟只有43%。

南華早報曾引述一位畢業於墨爾本和雪梨的大學，今年7月來自深圳的求職者表示，到了香港卻感覺並不那麼熱情的歡迎。這名受訪者花了3個月時間發出上百份履歷，降低期望薪資後才找到與專長無關的工作。而另一位畢業於劍橋經濟系的張先生，入港後花了整整半年才獲得初級金融分析師的職位。

此外，香港民間團體「香港高才通人才服務協會」及「香港教育工作者聯會」於今年7月對攜帶子女赴港生活人才家庭具體狀況進行調查也發現，這些人士中有71.5%以高才通赴港，但其中21.6%的人表示尚未找到工作。

香港中文大學未來城市研究所副主席許楨，認為「高才通」這名詞本身已有誤導成分，他們在香港的競爭力根本沒有明顯優勢。另一方面，許楨認為，隨著高才通實行計畫實施時間拉長後，不合適的「人才」申請可能會愈來愈少，找不到工作的人才比率也會愈來愈低。

香港 就業 港府

上一則

萬聖節6萬「嘩鬼」湧香港蘭桂坊 酒吧生意料升15%

下一則

地產市道波動 港負資產宗數升21年高位 第3季逾4萬宗

延伸閱讀

觀影說劇／許冠文、黃子華 暌違32年「地獄」再合體

觀影說劇／許冠文、黃子華 暌違32年「地獄」再合體
香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女

香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女
港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓

港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓
港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？

港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸