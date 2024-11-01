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藉優才落戶 這些原因吸引英撞球天王「火箭」定居香港

香港新聞組／香港1日電
香港入境事務處10月31日公布，有「火箭」之稱的英國撞球名將奧蘇利雲通過「優秀人才入境計畫」成為香港居民。奧沙利文表示，選擇成為香港居民是因為香港有良好稅制，加上美食和文化，讓香港成為一個理想居住地。（中新社）
香港入境事務處10月31日公布，有「火箭」之稱的英國撞球名將奧蘇利雲通過「優秀人才入境計畫」成為香港居民。奧沙利文表示，選擇成為香港居民是因為香港有良好稅制，加上美食和文化，讓香港成為一個理想居住地。（中新社）

香港大家庭再羅致一名猛人。入境事務處處長郭俊峯10月31日於社交平台上傳視頻宣布，48歲英國傳奇天王、七屆世界撞球（港譯桌球）錦標賽冠軍得主、綽號「火箭」的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）透過「優秀人才入境計畫」成為香港居民。這位撞球名將目前正在澳門宣傳撞球大師邀請賽，數月前主動申請赴港，盛讚香港擁有優良稅制、熱愛香港文化及美食，最快4年後定居港，不排除開設撞球學校。

大公、文匯報報導，奧蘇利雲也表示，選擇移民香港，是因為香港擁有良好的稅制。反觀英國財政大臣10月30日在國會發表7月上任以來首份預算案，宣布加稅400億英鎊（約4038億港元、516億美元），為30年來最大幅加稅；奧蘇利雲移民香港後，能少交25%至30%稅款。

入境處10月31日發布視頻，見到奧蘇利雲從外國回港，並由香港居民通道到入境處櫃位處理入境手續，關員用英語說：「歡迎你回港。」奧蘇利雲則用普通話回應：「謝謝！」隨後他致電郭俊峯相約見面打撞球。

兩人隨後一起喝下午茶，郭俊峯問：「你到過世界上很多國家和地方，為什麼選擇移居香港？」奧蘇利雲說：「我在香港待過很長時間，結交一些好朋友，很享受在港生活，也因為撞球在香港很受歡迎。對於我這些來自其他國家的人，這裡有很良好的稅制，加上香港的美食和文化，令香港成為一個理想居住地。如果想擁有美好的生活，那一定要來香港。」

奧蘇利雲表示，數月前主動申請落戶香港，表示移居香港後更方便在亞洲比賽，會視香港為家、定居香港，他透露正學習廣東話。奧蘇利雲除熱愛香港美食，還熱愛跑山，在香港期間時常前往麥理浩徑、尖沙咀海旁等行山跑步。

另外，奧蘇利雲得悉啟德體育園即將啟用，期待明年3月在該場地參加香港格蘭披治世界撞球大獎賽。對於未來，他表示「希望為香港做一些事」，赴港後會推廣撞球運動，不排除開設撞球學校，發掘有天分的年輕球手。

入境處表示，港府於2006年6月推出「優秀人才入境計畫」以來，截至今年9月共接獲18萬5099宗申請，來自超過100個國家或地區，共3萬3824名申請人成功通過輸入優秀人才及專才諮詢委員會的甄選獲批申請。

香港 移民 澳門

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