港官：人才真的要搶 擬招攬全球頂級戰略科學家

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為了搶人才，香港 特首李家超施政報告中提出設立教育、科技和人才委員會，擔任該委員會主席的政務司長陳國基昨日強調，將制定精準策略，讓「搶人才」、「留人才」到「培養人才」均朝著同一目標發展，希望吸引全球頂級戰略科學家和科技領軍人才赴港。

文匯報報導，陳國基表示，將協調教育局 、創新科技及工業局、勞工 及福利局三局，一起為香港人才貢獻力量；國家確立了香港「八大中心」的定位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，委員會將為有關發展配對足夠人才，朝提升科技、新質生產力等方向努力。

陳國基表示，「搶人才」的政策會不斷優化，來港人才是否續約除由市場決定，委員會亦要有方向性，「即香港未來向哪個方面發展，定了方向之後全面配合方向。我們要將教育、科技、人才的體制一體化，要改革，將來為各行各業提供和補充足夠的人力資源。」他相信這會對香港未來的經濟發展，帶來很大幫助。

他說，「搶人才」、「留人才」、「培養人才」三方面均須重視，委員會的成立將可確保各方面均可朝著同一方向邁進，發揮協同效應。

陳國基又說，委員會將集體考慮，包括是否加強本地學生培訓，課程上如何配合；是否多招外國學生，是否多發獎學金，吸引有能力、但家境一般的學生來港讀書；人才方面，應進一步引入哪類人才，計分制而言哪類人應該計分多些，人才清單又應否修改以配合需要等，然後再一體化執行，相信成效會更顯著。

陳國基又表示，委員會未來一定會商討針對全球頂級戰略科學家和科技領軍人才來港的政策，「現在人才真的要『搶』，每個國家和地區都很需要人才，香港也不例外。香港（人才計畫）申請數字高，反映香港有一定程度的吸引力」。