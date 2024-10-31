港地標彩虹邨分3期重建 歷時20年 七彩球場未必複製

圖為一名小朋友用手機拍攝由樂高積木搭建的香港地標「彩虹邨」。(中新社)

有60年歷史的彩虹邨重建方案出爐。全邨11幢大廈、7400伙單位將分三期清拆及重建。首期涉及碧海樓、金碧樓及丹鳳樓約2030戶，最快2028年遷出，受影響住戶可選擇搬往附近新美東邨，或優先認購宏照道的綠置居項目。此後第二期、第三期居民則相繼安置入住新建成的彩虹邨第一、第二期，整個重建項目2048年至2049年落成入伙，歷時20年，共提供9200個單位，較目前增約1800個。

綜合港媒報導，居住該廈30年的鄒先生同意該邨有重建需要，屋內亦有石屎剝落問題，但希望原邨安置；另一住戶馬先生亦說，屋邨已有60年歷史，「廁所、天花板已經裂開」，重建是好事，但擔憂剛上小一的小朋友未來就學較麻煩。

彩虹邨作為香港 地標，著名特色是彩色屋邨大廈配合七彩配色大球場，吸引海內外不少遊客打卡。房委會表示，重建時會參考這個設計，但未必全盤複製現有布局。一如以往的清拆項目，房委會將成立駐邨社區服務隊，為彩虹邨清拆計畫的受影響住戶提供適切協助。

由於該邨鄰近道路十分擁堵，文件顯示在第一期彩虹邨重建計畫時，部分丹鳳樓附近的土地將騰出，擴充彩虹交匯處以紓緩擠塞情況。此外，部分碧海樓和金碧樓附近的土地將騰出，以進行彩虹道巴士停泊灣工程。

另外，彩虹邨可謂名副其實的長者邨，如何妥善安置居民成為討論焦點。不少立法會議員擔心居民調 遷後無法適應，為幫助居民了解新環境，建議政府舉辦「睇樓團」，於安置居民前先讓他們視察新環境。

亦有議員建議，優先讓原有租戶投標，在新落成的美東邨或彩虹邨重開， 以盡力保留彩虹邨的原有特色。

根據房署公布的方案中，提及首期重建住戶除可遷至新美東邨或其他翻新公屋，亦可在公布清拆安排後，以及目標清空日期前推出的居屋、綠置居等資助出售房屋銷售計畫中有優先選樓資格，亦會發放搬遷津貼，協助支付部分搬遷開支，惟未提及對商戶有何支援措施。