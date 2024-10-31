我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

聖誕、十一、中秋港人最易受騙 去年平均被詐近千美元

香港新聞組╱香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港一項調查發現，所有節日中，聖誕節(22%)、十一(18%)和中秋節(17%)是港人最容易受騙的節日，去年香港消費者遭受節日網購詐騙的平均損失金額7379元(港幣，下同，約953美元)。報告指，有16%的受訪者在節日期間成為詐騙者的目標，當中63%成為受害者，62%遭受了金錢損失。

香港01報導，消費者網絡安全品牌Norton於香港進行一項節日網絡安全調查，結果顯示，詐騙主要發生在社交媒體平台(48%)，通訊軟件(43%)和第三方網站(37%)。前三位網購詐騙形式包括超額付款/退款詐騙(33%)、網絡釣魚(31%)和網購詐騙(29%)。

此外，大部分市民都會在節日前安排旅行計畫，但在預定行程時卻被騙徒有機可乘。有13%的受訪者表示曾在預定機票、酒店時成為騙徒目標，當中43%受騙，51%遭受了金錢損失，平均損失金額為7902.44元。其他詐騙類型則包括信用卡或銀行信息外洩(44%)、網絡釣魚(36%)和惡意廣告(31%)。

在詐騙的損失類型中，受訪者最擔心的是個人資料外洩(74%)，被第三方零售商詐騙(65%)及成為網絡犯罪受害者(65%)。此外，受訪者對個別平台的信任度排名依次為WhatsApp (46%)、Facebook (43%)、Instagram (42%)、 WeChat (38%)、Threads(25%)。

報告指出，隨著AI逐漸融入大眾的購物習慣，31%受訪者表示今年可能會透過AI工具尋找假日的消費優惠，但大多數受訪者表示更希望與真人客服交談，61%受訪者認為，如果必須使用AI聊天機器人，他們可能會放棄購買。整體而言， 39%受訪者信任AI能安全地處理他們的個人信息，47%受訪者表示AI能為他們提供有用的價值。

另據財富情報及警方數據，今年前8個月共7000人因洗黑錢被捕，較去年同期增加25%；其中5400人是傀儡戶口持有人，占被捕數字70%。警方為提高對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。

AI 香港 釣魚

上一則

瑞士2大學院校 終止在中合作辦學、加強中國學生安全審查

下一則

最賺錢神話破滅… 深圳地鐵業績「翻車」 上半年虧38億

延伸閱讀

連休不被切斷 紐約學生及教職工聖誕額外多放一天假

連休不被切斷 紐約學生及教職工聖誕額外多放一天假
香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女

香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女
布碌崙中秋花車遊行答謝宴 逾百人出席

布碌崙中秋花車遊行答謝宴 逾百人出席
中山醫紐約校友會中秋聯歡晚會

中山醫紐約校友會中秋聯歡晚會

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品