聖誕、十一、中秋港人最易受騙 去年平均被詐近千美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一項調查發現，所有節日中，聖誕節(22%)、十一(18%)和中秋節(17%)是港人最容易受騙的節日，去年香港消費者遭受節日網購詐騙的平均損失金額7379元(港幣，下同，約953美元)。報告指，有16%的受訪者在節日期間成為詐騙者的目標，當中63%成為受害者，62%遭受了金錢損失。

香港01報導，消費者網絡安全品牌Norton於香港進行一項節日網絡安全調查，結果顯示，詐騙主要發生在社交媒體平台(48%)，通訊軟件(43%)和第三方網站(37%)。前三位網購詐騙形式包括超額付款/退款詐騙(33%)、網絡釣魚 (31%)和網購詐騙(29%)。

此外，大部分市民都會在節日前安排旅行計畫，但在預定行程時卻被騙徒有機可乘。有13%的受訪者表示曾在預定機票、酒店時成為騙徒目標，當中43%受騙，51%遭受了金錢損失，平均損失金額為7902.44元。其他詐騙類型則包括信用卡或銀行信息外洩(44%)、網絡釣魚(36%)和惡意廣告(31%)。

在詐騙的損失類型中，受訪者最擔心的是個人資料外洩(74%)，被第三方零售商詐騙(65%)及成為網絡犯罪受害者(65%)。此外，受訪者對個別平台的信任度排名依次為WhatsApp (46%)、Facebook (43%)、Instagram (42%)、 WeChat (38%)、Threads(25%)。

報告指出，隨著AI 逐漸融入大眾的購物習慣，31%受訪者表示今年可能會透過AI工具尋找假日的消費優惠，但大多數受訪者表示更希望與真人客服交談，61%受訪者認為，如果必須使用AI聊天機器人，他們可能會放棄購買。整體而言， 39%受訪者信任AI能安全地處理他們的個人信息，47%受訪者表示AI能為他們提供有用的價值。

另據財富情報及警方數據，今年前8個月共7000人因洗黑錢被捕，較去年同期增加25%；其中5400人是傀儡戶口持有人，占被捕數字70%。警方為提高對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。