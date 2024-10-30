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愛駒出賽 郭富城沒穿西裝遭港馬場禁入 結局神展開

香港新聞組／香港30日電
郭富城當日以這一身Polo衫打扮現身馬場，因未穿西裝不符規定，一度被拒入沙圈。（取材自小紅書）
郭富城當日以這一身Polo衫打扮現身馬場，因未穿西裝不符規定，一度被拒入沙圈。（取材自小紅書）

熱愛賽馬運動的港星郭富城向來，十多年前成為馬主後，很常現身馬場。

明報報導，27日郭富城與太太方媛、經理人小美、好友Sunny Wong等到沙田馬場捧愛駒「舞林密碼」出賽。當天郭富城身穿polo衫與穿洋裝的方媛等人進沙圈（賽馬場地）時，被工作人員拒絕讓他入內，郭富城臉帶笑容與太太站到一邊，等友人處理，後來由另一馬會員工放行。

據報導，相關短片在網上流傳，郭富城被馬會工作人員截停後表現淡定，小美上前問究竟，工作人員說：「他沒穿西裝呀。」畫面所見同行友人包括Sunny與另外兩男士極速脫掉西裝外套，準備借給郭富城，但很快有另一馬會員工協調，並讓郭富城入沙圈。

報導引述香港賽馬會網頁列明基本衣著準則：「男士必須在襯衣外穿著西裝外套、長褲及密封式鞋子，並結上標準領帶或領結。」

報導稱，網民對天王「犯禁」議論紛紛，有說郭富城過往西裝筆挺現身馬場，無理由不知規矩。有人覺得這些服裝規定過時，大熱天時要人穿西裝好辛苦；亦有認為規矩就是規矩，必須遵守。不少人讚郭富城表現淡定，態度很好，遇到突發事還保持禮貌笑容。很多粉絲表示可以當場脫西裝借給他。

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