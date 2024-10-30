港25歲印傭伏屍瀑布 夫婦涉案被捕 夫與死者疑是情侶

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 仔瀑布灣公園28日發現一名非華裔 女子伏屍瀑布底，全身僵硬及頭部有遭重物襲擊傷痕。據悉，死者是一名在港工作的印尼家庭傭工。

大公、文匯報報導，港島總區重案組列作謀殺案跟進，發現一名男子曾與女事主在27日晚，一同乘的士到達涉事的瀑布灣公園，於是迅速鎖定一名外籍男子，但警方發現他和妻子在案發後潛逃內地，於是通緝 二人，29日午夫婦突由內地返港，在西九龍高鐵站被拘捕，丈夫涉嫌謀殺，其妻子則涉嫌協助罪犯。

據了解，男疑兇與女死者相識，正循多方面調查殺人動機。

案中女死者25歲，4至5年前赴港任職家庭傭工。至於被捕夫婦，男疑兇34歲，是持香港身份證的外籍人士，其36歲妻子則是香港居民，兩人居住香港仔鴨脷洲。調查顯示，女死者並非在被捕夫婦家中工作，男疑兇與女死者相識有一段時間，惟兩人的真實關係和疑兇殺人動機等，需進一步調查。

另有消息指，疑犯為英籍商人，與死者疑有逾1年的情侶關係，案發前曾一同前往公園「短敘」。

初步驗屍報告顯示，女死者額頭及後腦均有由硬物撞擊的創傷，傷口由2厘米至4厘米不等，另外四肢亦有多處損傷，相信受傷後在水中溺斃。

港島總區刑事總部警司冼國明29日晚指出，案發後經翻查兇案現場一帶的「天眼」以及綜合證人消息，發現男疑兇與女事主在27日晚上約11時，一同乘坐的士到達香港仔瀑布灣公園，其後兩人前往瀑布頂部，逗留約30至40分鐘後，男疑犯獨自離開現場及截乘的士離開。直至28日早上7時50分，有晨運客發現公園瀑布底近沙灘位置，有一名赤腳女子昏迷水中浮沉，於是通知公園職員報案。消防員、警員及救護員接報到場，證實女子明顯死亡。

警方發現女死者的個人財物全部都在現場，根據其手機等資料，鎖定男疑兇身份並到其寓所調查，但發現人去樓空，懷疑與案有關的證物亦消失，疑兇妻子涉嫌知情下協助丈夫逃避警方調查，追查下證實他已與妻子在28日前往內地，有理由相信他潛逃，於是通緝二人歸案。