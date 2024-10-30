黃仁勳、梁朝偉獲頒香港科大榮譽博士 11.23都會出席

香港科技大學將於11月23日舉行學位頒授典禮，同場頒授榮譽博士學位予四位傑出社會人士和學者。當中兩位分別為AI人工智能晶片龍頭Nvidia共同創辦人暨首席執行官黃仁勳，以及知名港星梁朝偉。（中通社）

香港 科技大學在致2024年畢業生的電郵中，公布在11月23日舉行學位頒授典禮，同場頒授榮譽博士學位予四位傑出社會人士和學者，包含人工智能領域的標誌性人物、Nvidia（輝達）創辦人兼CEO黃仁勳 及影帝梁朝偉 。黃仁勳初步向科大表示，將親自赴港出席儀式；據悉梁朝偉也表示會出席。

綜合媒體報導，科大將頒發工程學榮譽博士予黃仁勳，頒發人文學榮譽博士予梁朝偉，頒發理學榮譽博士予計算生物學權威Michael Levitt教授及美國數學家David Mumford教授。

61歲的黃仁勳9歲時移民來美，獲俄勒岡州立大學電機工程學位後，在史丹佛大學攻讀碩士，1993年創立Nvidia，專注於開發GPU，逐漸擴展至AI領域，今年最新市值達2萬9700億美元，超越微軟成為全球市值最高公司。

他近年獲得多項殊榮，包括財富雜誌年度商業人物及「哈佛商業評論」全球100位最佳CEO榜首，亦兩度被時代雜誌選為全球100位最具影響力人物之一。美國卡內基基金會亦授予他「年度傑出移民」稱號，以表彰他在科技領域的卓越成就。

香港科技大學將於11月23日舉行學位頒授典禮，同場頒授榮譽博士學位予四位傑出社會人士和學者。當中兩位分別為AI人工智能晶片龍頭Nvidia共同創辦人暨首席執行官黃仁勳，以及知名港星梁朝偉。（新華社）

1982年出道的影帝梁朝偉今年62歲，憑傑出的表演藝術成就享譽國際，擁有無數本地及國際影視大獎。榮譽博士的獲頒，不只是對其個人藝術成就的肯定，更象徵其對人文學科的貢獻。

他由主持TVB無線電視兒童節目「430穿梭機」，到「鹿鼎記」中韋小寶一片成名，及其後的「新紮師兄」「傑佬」張偉傑而為成一線當紅小生。

他在1987年憑「人民英雄」獲第七屆香港電影金像獎最佳男配角獎，1989年又憑「殺手蝴蝶夢」再度獲頒香港電影金像獎最佳男配角獎；其後他憑「重慶森林」（1994）首次獲得了香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男主角。1998年因「春光乍洩」獲得香港電影金像獎最佳男主角和香港電影金紫荊獎最佳男主角。2000年憑「花樣年華」獲得坎城影展最佳男演員獎。

Mumford教授因其在代數幾何領域的創新研究享譽全球，Levitt則是計算生物學的先驅，其在化學結構模擬方面的突破性貢獻對科學界具有深遠影響。

理學榮譽博士學位將分別頒予2006年邵逸夫數學獎得主DavidMumford及2013年諾貝爾化學獎得主MichaelLevitt，表彰他們在數學與化學領域的卓越研究成果。