滿足長遠需求 港府10年擬建屋44萬伙 公營屋30.8萬

港府28日公布「長遠房屋策略」周年進度報告，下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，政府將供應目標定於44萬個單位。（中通社）

港府 28日公布「長遠房屋策略」新一份周年進度報告，推算未來10年總房屋需求為43.8萬個單位，因而將未來10年總房屋供應目標定於約44萬個單位，公私營房屋新供應比例維持「七三比」。長策指出未來10年30.8萬個公營房屋單位，公屋／綠置居和其他資助出售單位，將以邁向60比40的比例作為規畫基礎，按此比例，未來10年有12.3萬個資助出售房屋單位供應。

大公報報導，在計算房屋需求時，長策估計非本地學生每年需約1080個單位，較去年估算增加420個單位，增幅近64%，10年涉及需要1萬800個單位。有立法會議員表示，今年是港府第10年推出長策，社會已有很大變化，長策內容應涵蓋私營租務市場情況，避免房屋政策出現盲點。

房屋局根據四個因素，包括住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及其他因素，推算由2025/26至2034/35年度的十年期內，總房屋需求估算為43萬300個單位，較去年估算的42萬4300個單位，增加6000個單位。加入考慮推算私營房屋市場有7700個空置單位，總房屋需求調整為43萬8000個單位，房屋供應目標為44萬個單位。

值得留意的是，長策指出其他因素的房屋需求中，可能會居於香港房屋單位的非本地學生，估計每年的房屋需求為1080個單位，較去年估算的660個單位，增加64%。文件指此推算參考了由2014/15至2023/24年度，每年平均增加約3800個學生簽證 ；根據教育局 和大學教育資助委員會的資料，約60%的學生並非居於學院提供的宿舍，以及假設平均每兩名非本地學生共住一個房屋單位。

長策報告自去年起未有更新劏房估算數字，沿用2022年的統計，即約12.75萬伙，今年維持一樣。報告指出，今年施政報告提出規管劏房，合乎標準的分間單位「簡樸房」可出租，鑒於相關出租制度的最終方案目前尚未敲定，所以維持約12.75萬伙推算，並在下一年度的報告更新。

房屋局推算總房屋供應目標44萬個單位，公營房屋佔30.8萬，私營房屋為13.2萬。局方強調，港府已覓得足夠土地，可滿足公營房屋單位供應目標，規畫公營房屋發展時也會保持彈性，確保可以因應實際情況轉變，適時作出相應調整。

房屋局就長策提出三個優化方向，其一為持續以供應主導和靈活變通的原則提升房屋供應；其二是完善置業階梯，促進青年置業；其三為確保善用公屋資源，鼓勵公屋租戶向上流。