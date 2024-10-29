我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

滿足長遠需求 港府10年擬建屋44萬伙 公營屋30.8萬

香港新聞組／香港29日電
港府28日公布「長遠房屋策略」周年進度報告，下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，政府將供應目標定於44萬個單位。（中通社）
港府28日公布「長遠房屋策略」周年進度報告，下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，政府將供應目標定於44萬個單位。（中通社）

港府28日公布「長遠房屋策略」新一份周年進度報告，推算未來10年總房屋需求為43.8萬個單位，因而將未來10年總房屋供應目標定於約44萬個單位，公私營房屋新供應比例維持「七三比」。長策指出未來10年30.8萬個公營房屋單位，公屋／綠置居和其他資助出售單位，將以邁向60比40的比例作為規畫基礎，按此比例，未來10年有12.3萬個資助出售房屋單位供應。

大公報報導，在計算房屋需求時，長策估計非本地學生每年需約1080個單位，較去年估算增加420個單位，增幅近64%，10年涉及需要1萬800個單位。有立法會議員表示，今年是港府第10年推出長策，社會已有很大變化，長策內容應涵蓋私營租務市場情況，避免房屋政策出現盲點。

房屋局根據四個因素，包括住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及其他因素，推算由2025/26至2034/35年度的十年期內，總房屋需求估算為43萬300個單位，較去年估算的42萬4300個單位，增加6000個單位。加入考慮推算私營房屋市場有7700個空置單位，總房屋需求調整為43萬8000個單位，房屋供應目標為44萬個單位。

值得留意的是，長策指出其他因素的房屋需求中，可能會居於香港房屋單位的非本地學生，估計每年的房屋需求為1080個單位，較去年估算的660個單位，增加64%。文件指此推算參考了由2014/15至2023/24年度，每年平均增加約3800個學生簽證；根據教育局和大學教育資助委員會的資料，約60%的學生並非居於學院提供的宿舍，以及假設平均每兩名非本地學生共住一個房屋單位。

長策報告自去年起未有更新劏房估算數字，沿用2022年的統計，即約12.75萬伙，今年維持一樣。報告指出，今年施政報告提出規管劏房，合乎標準的分間單位「簡樸房」可出租，鑒於相關出租制度的最終方案目前尚未敲定，所以維持約12.75萬伙推算，並在下一年度的報告更新。

房屋局推算總房屋供應目標44萬個單位，公營房屋佔30.8萬，私營房屋為13.2萬。局方強調，港府已覓得足夠土地，可滿足公營房屋單位供應目標，規畫公營房屋發展時也會保持彈性，確保可以因應實際情況轉變，適時作出相應調整。

房屋局就長策提出三個優化方向，其一為持續以供應主導和靈活變通的原則提升房屋供應；其二是完善置業階梯，促進青年置業；其三為確保善用公屋資源，鼓勵公屋租戶向上流。

港府 學生簽證 教育局

上一則

港星李麗麗75歲癌逝 武打戲不輸鄭佩佩 曾踢飛成龍

下一則

反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽

延伸閱讀

港府拆彈專家孫明揚80歲逝 「孫九招」救樓市這點挨轟

港府拆彈專家孫明揚80歲逝 「孫九招」救樓市這點挨轟
港府敲定「簡樸房」為8平方米 建議每隔5年認證1次

港府敲定「簡樸房」為8平方米 建議每隔5年認證1次
香江觀察／「留學香港」品牌 廣招國際生有望成事

香江觀察／「留學香港」品牌 廣招國際生有望成事
港府提精準扶貧 服務長者年均投放逾19億美元

港府提精準扶貧 服務長者年均投放逾19億美元

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣