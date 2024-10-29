港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？

港府 各項人才計畫過去兩年已接獲38萬人申請，24萬人獲批，其中16萬人已攜家人赴港。新一份施政報告訂下績效指標，由2025至2027年期間，希望每年至少有5萬名來港人才成功續簽

明報報導，選委界議員尚海龍質疑目標遠比申請宗數低，關注港府是否無信心令人才留港。勞福局長孫玉菡稱，有些人才是工作為本，部分如高才、優才則留港意欲較高，強調港府所訂的指標已較過去增加四成，反映港府有信心人才會續簽，局方會努力達至指標。

據報導，立法會人力事務委員會28日討論施政報告相關人力措施，多名議員關注搶人才政策。選委界江玉歡稱租金上升很多，關注如何確保這方面配套能吸引而非嚇怕人才。孫玉菡稱，港府在搶人才方面「不會給樓給錢」，人才赴港要主動適應，「香港 不可能照顧他」，但港府會提供協助和資訊；他說明白香港住屋貴，但每個透過人才計畫赴港的人都知「香港是貴的」，「正如你去紐約、倫敦，你都知道很貴。為什麼會貴呢？因為機遇多」。

報導稱，勞聯周小松批評施政報告在保障勞工權益方面只重提去年提出的措施，對此失望，又說近年香港不少行業出現欠薪和結業，但港府仍大規模輸入人才，難免令人擔心會否影響本地工人就業 機會。

報導說，小松認為輸入人才數目已超出港府目標，關注這批人才「是否對香港多多益善呢？」他問到當局有否考慮到香港是否有如此多中高層職位接納該批專才，並關注本地畢業生就業機會會否受影響。

報導引述孫玉菡回應稱，高才通計畫A類人才即年薪滿250萬元（港幣，下同，約32.1萬美元）者，有四分之一赴港後開設公司，不是與港人「搶飯碗」，反而創造職位。孫亦強調人才對香港經濟發展有重要作用，根據早前高才通統計調查估算，他們為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。