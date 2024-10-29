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針灸刺穿病人雙肺氣胸亡 港76歲無牌中醫判囚6年

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

一對夫婦4年前經朋友介紹接受香港無牌中醫實施針灸治療，其中時年55歲妻子就右胸有小囊腫接受背部施針後呼吸困難，送院證實被刺穿雙肺致氣胸死亡。76歲男被告文達仁被捕時在警誡下承認從無中醫或針灸牌照，28日他在高等法院承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。

大公、文匯報報導，法官黎婉姫判刑時指出，任何正式學習針灸的學生都知道施針時需盡量避免胸部及背部位置，被告從未接受過有關針灸的專業訓練，也從未取得相關執業資格，卻大規模針灸危害病人，更違背病人夫婦對其信任，褫奪了一條人命，考慮案情及被告健康後判囚6年。

案情指，事主郭氏夫婦因丈夫有腰痛問題，妻有右手麻痹問題，遂於2020年10月初獲朋友介紹，首次找來被告上門為兩人針灸治療。期間被告指男事主神經線受壓，用3吋長針灸針在男事主腰背先後施60針，每次雖只得1針在體內，但每針被告會上下挪動針，令事主感到極大痛楚及有流血情況，就算事主表示極痛，被告亦稱屬正常。男事主接受針灸半小時後認為腰痛問題有所改善，女事主亦以類似方法接受治療，其後向被告支付800港元（約102.9美元）診金。

由於事主夫婦認為被告的針灸治療有效，遂於2020年11月5日及12月3日，先後兩次再找被告上門針灸，女事主針灸後曾出現胸痛，但休息15分鐘後回復正常。至同年12月10日夫婦第四度找被告上門針灸時，男事主首次向被告提及妻子過往10多年右胸有小囊腫，被告表明不會在胸口施針，改在右背施針。期間女事主兩度投訴胸口極痛，要求停止施針，但被告稱痛楚屬正常，拍胸便可去除痛楚。

女事主當日完成治療後，向兒子表示呼吸困難，並出現面青、雙唇發紫後變黑，立即召救護車送往醫院搶救，但即晚證實不治，死因為由背部穿透性損傷以致同時兩側自發性氣胸。

香港

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