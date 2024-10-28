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香港中環掀地主爭霸戰 長實、恒地進逼 置地或被超越

香港新聞組／香港28日電
圖為香港中環寫字樓。（中新社資料照片）
圖為香港中環寫字樓。（中新社資料照片）

香港中環自180年前成為英國殖民地後，地位向來舉足輕重，香港回歸後，中環寫字樓租金曾連續5年為全球最貴，初期主要由英資財團掌控，至今發展成不少本地投資大戶和中資進駐。

明報報導，根據統計，單計置地、長實及恒基地產三大中環地主目前持有中環核心區近千萬方呎商業樓面，占去中區甲級商業樓面約一半。由於兩大華資公司將於3年後逐步超前，置地隨即推出全新投資大計，與租戶合作打造零售新面貌，以鞏固中環地主的地位。

報導綜合各大發展商年報指出，上述三大地主，合共在中區（包括已落成及未落成）持有約999.8萬方呎商業樓面，其中置地持有約464.6萬方呎、恒地持有約330萬方呎、長實則持有約205.2萬方呎樓面。值得一提的是，三大地主中，置地持有區內樓面已有多年，但恒地卻於近年天價購入區內地皮，包括今年落成的The Henderson及2027年起分階段落成的中環新海濱3號地皮項目，屆時兩大華資發展商所持之樓面，將超越中環「老大哥」置地。

有熟悉中環商廈發展的業內人士認為，面對近年經濟不景，雖然中區甲廈市場經歷近6年調整期，但由於空置率仍處雙位數，暫未見大幅下跌，加上新供應需時消化，相信明年中環甲級寫字樓租金仍會有約3%下調空間，而一眾中環大地主亦要各出其謀應對。

翻查過往資料，港英政府早在上世紀60年代末期，就中環一帶地皮改畫，推出兩幅鄰近當年天星碼頭之重要商業地皮供私人發展，兩地最終同由中環大地主置地奪得，並發展成今日的怡和大廈（前稱康樂大廈）及交易廣場各期，當中作為香港首幢甲級商廈的怡和大廈，於1973年建成，物業設52層，樓高183米，曾一度成為亞洲最高建築物，並以圓形窗戶成為香港地標。

香港 租金 投資

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