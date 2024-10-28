香港新盤交投持續暢旺 向隅客回流二手屋市場

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 新盤交投持續暢旺，搶去市場焦點，部分向隅客回流二手市場。周末（26及27日）將軍澳有區內客即看即買日出康城晉海541實呎戶，該單位劈價180萬元（港幣，下同，約23.1萬美元），以700萬元成交，原業主持貨6年貶值逾三成。另外，馬鞍山「銀湖·天峰」高層兩房，放盤半年減價達15%，終以765萬元成交，呎價1.4萬元。

文匯報報導，美聯物業將軍澳天晉分行高級分區營業經理黃麗貞27日表示，日出康城「晉海」3A座高層A室，實用面積約541平方呎，屬兩房連儲物室間隔。賣家最初以880萬元放盤，放盤約5個月近日獲區內租客 洽詢。據悉，買家看樓僅一次即決定入市，議價180萬元後以700萬元承接單位自住，折合實用呎價約1萬2939元。參考成交資料，該單位原業主於2018年6月以約1033.3萬元購入上述物業，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕約32.3%。

另外，世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新近錄得馬鞍山「銀湖·天峰」成交，單位為1座高層F室，實用面積535平方呎，單位放盤半年，叫價900萬元，累減135萬元，減幅15%，成功以765萬元成交，實用面積呎價1萬4299元。據了解，原業主於2017年11月購入上址，當時作價736萬元，持貨7年至今轉售，帳面獲利29萬元離場，單位期內升值4%。

不過，新盤繼續熱賣，令二手成交膠著。十大屋苑成交方面，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於短時間內有多個新盤推出，令周末二手指標屋苑成交輕微回軟，二手成交錄得13宗成交，按周下跌約7.1%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，一手市場連續兩星期錄約400宗成交，二手方面早前已消化大批二手筍盤，略為拖慢交投，但整體交投氣氛正面下，相信仍平穩發展。中原地產於周末錄得13宗成交，按周跌7.1%。利嘉閣於周末錄得12宗二手成交，按周減少14%。利嘉閣地產總裁廖偉強指，業主提價或提供的議價空間開始收窄，買家要考慮入市的時間略為拉長，令十大屋苑周末的交投量稍見回落。