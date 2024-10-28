香港美酒佳餚巡禮人丁兩旺 進場人次升1成 生意大增3成

在中環海濱舉行為期5天的「美酒佳餚巡禮」27日結束，圖為民眾在攤位品嘗美酒。（新華社）

香港 旅遊發展局在中環海濱舉行為期5天的「美酒佳餚巡禮」27日結束，5天共吸引約15.5萬人次進場，較去年升約一成。入場的市民及旅客普遍表示滿意，認為是不能錯過的香港標誌盛事。有酒商說受惠於烈酒稅下調，生意勝預期，更有參展商表示生意額有三成增長。

綜合文匯報、大公報報導，不少首次參展的展商表示今次參與活動取得「開門紅」，故未來仍有意願繼續參加。而今屆巡禮亦引入更多內地展商參與，多家內地酒商也表示看好香港及國際市場。

今屆的美酒佳餚巡禮首次延長至5天，周末更將開放時間提早至中午12時。今屆會場有超過300個攤位，較去年增加一倍，並引入更多產酒區，入場人士可品嘗來自全球35個國家和地區的佳釀。此外，會場更有米其林星級名廚推介美食，入場人士亦可品嘗世界不同地區的精美小吃。會場並設有主舞台供音樂表演與名廚示範製作美食。

27日下午3時左右人潮開始變多，愈接近夜晚人潮愈多。入場市民Lily表示，今次活動十分吸引，「我特地選在返工前一天趕來參觀，今次消費了1200多港元（港幣，下同，約 154.5美元），主要都是用於買葡萄酒。」有韓國旅客則首次參與活動，對會場有眾多酒類飲品選擇感到滿意。

旅發局更表示，今屆活動吸引了世界各地旅客到場，包括內地、美國、加拿大、英國、澳洲、德國、日本、韓國及東南亞等地旅客。活動舉行期間有3艘國際郵輪停泊，有乘客特意參與美酒佳餚巡禮及旅發局安排的特色餐飲體驗活動。有來自美國的郵輪客人讚不絕口，表示活動內容精采，食物和酒品相當不錯，形容非常出色。活動亦吸引不少內地小紅書博主親臨打卡分享。

香港旅發局則趁萬聖節 即將來臨，過去兩晚在會場舉辦「周末鬼馬派對」，邀請入場人士投入「哈囉威」狂熱。每日首300名以萬聖節主題造型入場暢玩的賓客，即有機會每人獲贈兩張「品味券」。有參與巿民打扮成電影哈利波特 的主角。

首次參與活動的小食攤位負責人唐先生表示，五日生意額達到預期，有望突破10萬元，27日晚部分產品以半價促銷出售。同樣是首次參與活動的英國商戶表示，生意額超出預期，平均每晚售出逾千杯酒。部分參展商指天文台26日雖發出三號強風信號，令人流減少兩三成；但不少參展酒商則指整體生意額未受影響，更有參展商表示生意額有三成增長。