1500觀眾散場秩序佳 香港啟德體育園測試賽過首關

啟德體育園預計明年首季度啟用，27日首次試運營，在青年運動場進行足球賽事，約1000名市民現場觀賽。（中新社）

新落成的香港 啟德體育園於27日舉行首場測試賽，先由可容納5000人的青年運動場打頭陣，上演男子乙組足球 聯賽西貢對黃大仙，約有1500名觀眾入場。港鐵宋皇臺站和啟德站內外前往園區的指示十分清晰，入場安檢和散場時的整體秩序亦大致良好，首場測試過關。

文匯報報導，不過，畢竟才只千多人的一場賽事，園區能否經得起大型活動的人流負載考驗，仍要留待他日始見真章。香港政務司司長陳國基於賽後表示，稍後會總結是次測試的經驗，聯同各部門開會商討優化安排，未來亦會先後上演約20場測試和演練，下月16日舉行國際欖球賽事作為第二場測試賽，估計約3000人入場，至正式開幕前會測試入場人數達到5萬人的活動。

27日的賽事於下午4時半開始，並不對外開放，只限已持票的觀眾入場，於下午3時開放予市民入場。園方早前已呼籲市民乘搭港鐵前往體育園，指最快路線是宋皇臺站D出口，但亦有不少市民從啟德站下車，再步行至青年運動場。兩個車站的站內月台和大堂設逾20個指示牌，亦有多名港鐵職員維持秩序。

記者甫抵達宋皇臺站大堂，已看到鋪天蓋地的「出口D啟德體育園」標示，多名工作人員維持秩序，指引相當清晰。

啟德體育園預計明年首季度啟用，27日首次試運營，在青年運動場進行足球賽事，約1000名市民現場觀賽，圖為市民在入口處拍攝入場券留念。（中新社）

由宋皇臺站D出口出發，只需約5分鐘便抵達青年運動場；不少持票市民在3時多已到達場館「打卡」，場面歡樂。入場者需經嚴格安檢，場外設5個金屬探測器安檢裝置。

測試賽近傍晚6時半完結，警方和體育園在附近設置逾300個指示牌，園方派出約300人協助觀眾，各方面運作暢順。首批離場的觀眾只需六、七分鐘便離開場館，再多數分鐘就到達宋皇臺站，秩序良好。

陳國基表示，會透過問卷向觀眾收集意見，未來啟德體育園還會進行約20場測試和演練，規模逐步升級，為明年第一季全面啟用體育園作準備。

此外，10歲的小球迷黃同學與朋友一起到場觀賽，他對新場館非常期待。而27日舉行賽事的啟德青年運動場外觀設計有做綠化，設施漂亮，期望日後有更多國際知名球星訪港，到啟德體育園作賽。

居於啟德的杜先生則以10分滿分，為新場地打8分。他表示坐得舒服，場內照明效果良好，美中不足的是，部分路線沒有上蓋，天氣炎熱時較辛苦。