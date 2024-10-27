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港大資訊日 7.5萬人湧入 不少內地家長也來了「想讓孩子到香港升學」

香港新聞組／香港27日電
香港大學26日舉行本科入學資訊日，吸引逾7.5萬人到場，不少來自內地的家長及學生特意來參觀，有意安排孩子入讀。（取材自香港大學）
香港大學26日舉行本科入學資訊日，吸引逾7.5萬人到場，不少來自內地的家長及學生特意來參觀，有意安排孩子入讀。（取材自香港大學）

香港大學本科入學資訊日昨天在港大校園舉行，吸引超過7萬5000人到訪，參與各項招生講座、課程介紹、設施參觀及體驗活動，反應熱烈。當中包括不少來自內地的家長及學生，更有人不遠千里從上海、山東等地來。

綜合媒體報導，配合港大最近在人工智能和可持續發展領域的新計畫，今年的資訊日特別以「AI + Sustainability」為主題。各學院舉辦一系列不同類型的活動，重點介紹港大多元化的課程和學習機會，幫助學生獲取在人工智能應用和SDGs實踐方面所需的知識和技能。

港大校長張翔教授在資訊日活動中欣然與有興趣就讀港大的學生交流，強調港大正致力為應用人工智能作好準備（AI-readiness）。張教授指出世界正轉向融合科技的學習模式，並鼓勵學生全面掌握人工智能的知識和技能，學以致用於科學及人文等各學術領域。

來自上海、就讀高三的朱同學與他的父親，參加港大昨早舉行的高考學生入學講座。朱同學有意修讀港大的科學相關科目。問及為何希望入讀港大，朱父表示，選擇香港的理由在於交通便利，他認為，香港有中西文化交匯和生活便利的優勢。而來自廣州的陳女士帶著就讀小五的女兒到港大參觀，她表示，內地院校入學競爭激烈，而香港與國際接軌，讓女兒在香港升學是「不錯的選擇」，所以帶女兒來港，提前了解香港的大學。

目前港大推出多個新課程，以切合世界和社會潮流的發展，積極推動互動式STEAM教育。新成立的「計算與數據科學學院」將開設兩個新課程，分別為「計算與數據科學」和「統計決策科學」；而新成立的「創新學院」將提供一個為期四年的「理學士（創新與科技）」跨學科課程。此外，港大文學院新增了「文學士（全球創意產業）」和「文學士及工學學士（人工智能及數據科學）」課程；工程學院也推出了六個新課程，包括特色課程「工學學士精英課程」和「工學學士與人工智能理學碩士聯合課程」。

港大校園昨天人潮洶湧，香港大學港鐵站連接本部校園的電梯附近也大排長龍，訪客平均需要輪候約20分鐘，才能乘搭電梯進入校園。

香港 人工智能 AI

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