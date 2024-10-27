中央贈香港大熊貓安安、可可完成檢疫 最快30天後露面

海洋公園表示，雌性大熊貓「可可」個性較溫馴，喜愛私人空間及攀爬，進食時亦較斯文。（圖／海洋公園提供）

第三對中央贈香港 大熊貓「安安」和「可可」抵港隔離一個月，海洋公園昨日表示兩隻大熊貓已完成檢疫隔離，體檢後確定健康良好。預料最少要30天適應期，才會在園內的賽馬會四川奇珍館與公眾見面。

明報報導，海洋公園表示，兩隻大熊貓近日不斷探索園內的新設施，例如安安會四處漫步，熟悉新居每個角落，可可則嘗試攀爬設施，園方稱牠們目前適應環境的進度良好。

報導稱，據園方介紹，雄性大熊貓安安體型較大，重約130公斤，性格隨性及放鬆，對新事物充滿好奇心，喜歡探索四周和與護理員作伴。雌性大熊貓可可則較安安輕30公斤，個性較溫馴，喜愛私人空間及攀爬，進食時較斯文。

另外，文化體育及旅遊局聯同海洋公園舉辦的「大熊貓命名比賽」，將於今晚截止，參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字解釋名字的意義。而「大熊貓繪畫比賽」將於下月8日截止，比賽設公開、中學及小學組別，每人限參賽一次，參賽者可拍攝完成作品並上傳至園方網頁，並以不多於100字說明作品背後的意思。