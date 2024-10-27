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中央贈香港大熊貓安安、可可完成檢疫 最快30天後露面

香港新聞組／香港27日電
海洋公園表示，雌性大熊貓「可可」個性較溫馴，喜愛私人空間及攀爬，進食時亦較斯文。（圖／海洋公園提供）
海洋公園表示，雌性大熊貓「可可」個性較溫馴，喜愛私人空間及攀爬，進食時亦較斯文。（圖／海洋公園提供）

第三對中央贈香港大熊貓「安安」和「可可」抵港隔離一個月，海洋公園昨日表示兩隻大熊貓已完成檢疫隔離，體檢後確定健康良好。預料最少要30天適應期，才會在園內的賽馬會四川奇珍館與公眾見面。

明報報導，海洋公園表示，兩隻大熊貓近日不斷探索園內的新設施，例如安安會四處漫步，熟悉新居每個角落，可可則嘗試攀爬設施，園方稱牠們目前適應環境的進度良好。

報導稱，據園方介紹，雄性大熊貓安安體型較大，重約130公斤，性格隨性及放鬆，對新事物充滿好奇心，喜歡探索四周和與護理員作伴。雌性大熊貓可可則較安安輕30公斤，個性較溫馴，喜愛私人空間及攀爬，進食時較斯文。

另外，文化體育及旅遊局聯同海洋公園舉辦的「大熊貓命名比賽」，將於今晚截止，參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字解釋名字的意義。而「大熊貓繪畫比賽」將於下月8日截止，比賽設公開、中學及小學組別，每人限參賽一次，參賽者可拍攝完成作品並上傳至園方網頁，並以不多於100字說明作品背後的意思。

據報導，兩項比賽的結果均於今年底公布，評審團成員包括文體旅局、中國大熊貓保護研究中心、海洋公園代表及社會知名人士，以創意、主題表達及藝術表現為評審準則，繪畫比賽各組別的「最佳作品」及命名比賽的「最佳作品」得獎者，分別可獲四個海洋公園成人全年會籍、價值3000元（港元，下同，約386美元）的大熊貓紀念品及購物禮券，以及2000元海洋公園餐飲禮券。

雄性大熊貓「安安」的體型較大，比「可可」重30公斤，喜歡探索四周和與護理員作伴。...
雄性大熊貓「安安」的體型較大，比「可可」重30公斤，喜歡探索四周和與護理員作伴。（圖／海洋公園提供）

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