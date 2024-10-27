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香港啟德體育園今試業 跨部門演練應變

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港啟德體育園今日進行首次試業活動，以評估體育園的票務管理、人群管制及交通負荷等能力。

文匯報報導，啟德體育園10月底開始至明年2月進入測試及演練階段，以汲取實際營運經驗，讓園方及各持份者持續調整策略、優化園區營運模式、人群管理及配套設施，為明年體育園啟用時作充分準備。今日，啟德青年運動場將進行一場足球賽事，作為體育園首場試業活動，主要目的為測試場地營運。

據報導，這次演習模擬在演唱會及國際足球比賽兩種大型活動期間可能發生的一連串事件，參與演習的各持份者代表需要因應不同的突發情境即時調配人手，採取應變措施，並協調與其他單位的行動，以增強各個機構之間的溝通和合作，並提升整體人流疏導及應對大型事故的協作和應變能力。此外，多名專家受邀在演習後分享他們的專業知識，促進各個單位之間的知識交流和經驗分享。

港府運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌表示，局方將會全力配合，並透露體育園啟用後，預計不少觀眾會使用鄰近的屯馬線啟德站和宋皇臺站出入，港鐵公司會按需要及實際情況，安排在體育園散場時加密屯馬線及觀塘線班次，及安排「專班專列」接載觀眾，以應付需求，巴士公司亦會加強服務，疏導人流。

香港警務處東九龍總區行動部前日在東九龍總部舉行首個有關啟德體育園的跨部門桌上演練，以加強各部門及相關持份者在大型活動期間即時應對緊急情況時的協作和應變能力。

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