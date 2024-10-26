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「少林足球」酒吧老闆謝志華64歲逝 兒：奠儀轉我帳戶

香港新聞組／香港26日電
在「少林足球」中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），驚傳因心肌梗塞離世，享壽64歲。（取材自微博）
在「少林足球」中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），驚傳因心肌梗塞離世，享壽64歲。（取材自微博）

香港知名製片、演員謝志華曾製作無數電影，並於周星馳電影「少林足球」客串演出酒吧老闆的資深製片兼演員謝志華，本月22日驚傳因心肌梗塞離世，享壽64歲；他的兒子謝天恩在社群平台轉發訃聞，並宣布奠儀可以直接轉帳到他的帳戶，還提醒匯款後要發訊息通知，才方便收集和核對。

謝天恩在訃聞中表示，「家父謝志華先生於22/10/2024因心肌梗塞離開人世，享壽64歲，謹擇10月26日（星期六）中午在深圳殯儀館設靈，讓至親友好親臨致祭，於同日下午2時出殯火化。」

香港電影工作者總會發言人田啟文也向港媒證實謝志華死訊，表示謝志華的後事已安排好。田啟文表示，他當年帶謝志華入行，兩人師徒情誼深厚，如今謝志華撒手人寰，也讓他感嘆「人生無常，活在當下」。

謝志華主要是幕後製片，並曾演出「亞飛與亞基」、「風塵三俠」、「天若有情2之天長地久」、「甜蜜蜜」、「色情男女」以及「少林足球」等，最知名的就是「少林足球」飾演酒吧老闆，雖然角色多是配角，但仍讓人印象深刻，謝志華在2005年轉戰幕後，參與多部電影幕後策畫和劇務。

另外，謝志華還拍攝了「玻璃之城」、「戀愛行星」、「安娜瑪德蓮娜」、「飛一般的愛情小說」等，都是一些比較知名的電影。

除了是演員之外，他還是一名資深的製片人、策畫人，參與製作了多部電影，包括「少林足球」、「天下無雙」「長江七號」「肥龍過江」「不二神探」等，他還是「新少林寺」「白蛇傳說」的製片主任，是非常優秀的一位幕後工作者。

「少林足球」美術指導何劍雄代為轉發訃聞。（取材自Threads）
「少林足球」美術指導何劍雄代為轉發訃聞。（取材自Threads）

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