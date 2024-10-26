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83歲蔡瀾直播 寧安樂死不苟活 爆黃霑一疊「借據」未還

香港新聞組／香港26日電
83歲蔡瀾以「死亡」為題分享人生觀。（視頻截圖）
83歲蔡瀾以「死亡」為題分享人生觀。（視頻截圖）

有「香港四大才子」之稱，現年83歲的食評家蔡瀾，去年因救愛妻不小心跌倒，摔碎股頸骨需以輪椅代步，太太離世後，蔡瀾入住尖沙咀全海景酒店套房，每月聘請8人團隊照顧自己。近月再次於網上活躍起來，開直播談生死觀：「要走的始終會走」，寧安樂死不靠機器活，籲在世的人要學會放手。

綜合香港媒體報導，蔡瀾穿著紫色裇衫相當精神，坐在茶几前侃侃而談：「人早晚都會離開，如果太掛記逝者就如同緊抓著對方的靈魂不放，你不放手，對方就不會走，若親友過世，想念不要太過頭。最近都有好多朋友走了，其中之一是鄭佩佩，在東京生活的時候，她的生活起居都是我安排。她一死她的另一位好友江青，身邊老友過身她就寫一篇文章悼念，本書叫故人故事，這本書越寫越厚，現在要出第二三集添。我覺得好是好，但我始終覺得不要太過傷心。」

他又提起另一位才子好友黃霑，蔡瀾指霑叔生前有個怪癖，就不喜歡在自己家裡沖涼，多次到蔡瀾住所借浴室。黃霑沖完涼之後與蔡太講：「不好意思，又打擾你，並提出寫下借據作補償，而霑叔就會要還一首曲。」但蔡瀾指直到霑叔離世前，佢已經收下一大疊「借據」，但霑叔一首曲都沒還過。

蔡瀾也公開表示，自己將所有的收藏品送走，對塵世沒太多留戀，就算現在就死去也不覺有遺憾：「你未活過才會留戀，如果活過還留戀什麼？貪戀此生是很痛苦的事，到最後的階段，一鞠躬就走下這個舞台。死都要捉住，是很痛苦的事」。

蔡瀾也透露生活若過得沒有尊嚴，寧願去荷蘭進行安樂死也不想靠機器維生，他不相信輪迴，若能選擇也不想重新回到人間。

香港知名才子蔡瀾（左）與女星鍾楚紅為忘年之交。（取材自微博）
香港知名才子蔡瀾（左）與女星鍾楚紅為忘年之交。（取材自微博）
蔡瀾自救妻跌倒後，便長期需要坐輪椅，無兒無女的他曾透露月花50萬養老。（視頻截圖...
蔡瀾自救妻跌倒後，便長期需要坐輪椅，無兒無女的他曾透露月花50萬養老。（視頻截圖）

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