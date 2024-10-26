香港恐龍化石首度亮相 巿民震撼 料商機「翻天覆地」

香港首次發現的恐龍骨骼化石，25日起在香港文物探知館免費向公眾展出。當天中午，有不少市民到場欣賞，現場有工作人員提供介紹講解。（中通社）

香港 首次發現的恐龍 化石25日起公開展出，立即掀起熱潮，可望帶來可觀經濟效益，發現恐龍化石的消息公布兩日以來，有近千人前往在九龍公園的香港文物探知館觀看，可望帶來可觀經濟效益；發展局文物保育專員蔣志豪表示，探知館正在加建工作室，預計今年底可讓市民在現場透過玻璃觀看專家清修化石的工作。

大公報報導，在赤洲發現的恐龍化石，現時放置在探知館大堂的玻璃箱中，旁邊附有約200字中英簡介，公眾可以近距離觀看，展示箱旁邊有電子屏幕正展示化石的資料，而現場亦有工作人員講解。

有學校在展覽首日便安排師生到場參觀，也有家長帶著孩子到來。就讀小學的陳同學說，第一次看到化石，對其從骨頭變成化石的過程感到神奇。有市民表示，經常行山見到不同的石頭，現在才知道這樣一塊看來很普通的石頭，竟然就是寶。有市民說，希望更多了解修復化石的過程。

明報報導，香港出土恐龍化石，有參觀者表示難以置信，認為化石十分珍貴，能為香港帶來「翻天覆地」的經濟效益；亦有家長帶同兒子到場，說以往在港展出的化石均在外地發現，難得有「港產」恐龍化石，希望展覽可增設更多元素，例如赤洲簡介、恐龍習性、互動遊戲等，吸引小朋友了解更多恐龍資訊。

赤洲現已封島，以便專家進一步考察。文物保育專員蔣志豪表示，在島上的同事傳來好消息，估計可再取到一些恐龍骨骼化石。他說需對化石清修後，再做科研，才能確認恐龍種類、生態環境及習性等信息。

古物古蹟 辦事處一級助理館長吳國樑表示，專家根據岩石的情況，判斷為白堊紀時期的動物，而根據骨頭大小推斷為恐龍化石的肩胛骨等四肢及身體交接處的骨頭，但屬於什麼品種的恐龍化石則仍需詳細研究。

中文大學生命科學學院助理教授文嘉棋25日在電台節目表示，香港有很多恐龍時代留下來的岩石，不少高山是恐龍時代已出現的火山石，小部分是沉積岩，如果在這類岩石找到大型脊椎動物的痕跡，很大可能是恐龍化石。除了赤洲，西貢的荔枝莊、大埔的八仙嶺亦有機會找到化石，呼籲大家若於行山時見到懷疑恐龍化石，可通知地質公園。