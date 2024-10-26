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申請公屋 30歲以下港青5年減46% 這族群占了近半

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

房屋委員會的公屋輪候冊一般申請者平均輪候時間已逐步降至5.5年，房屋局局長何永賢25日表示，很多人以為「公屋輪候隊伍愈來愈長」，以為年輕人「18歲後第一件事排公屋」，但實際統計數據顯示，過去五年間，公屋不論是整體一般申請數目或是30歲以下年輕人的申請數目，全部都有明顯下降，30歲以下青年跌幅尤其顯著，一般申請者及非長者一人申請個案，分別下跌約46%及22%。

大公報報導，在資助出售房屋買家中，青年一直占較大比率。立法會議員梁文廣表示，愈來愈多青年把握時機向上流動，並非坊間所說的「躺平」情況。

何永賢25日在社交網站發帖表示，由2020年至2024年，公屋輪候冊的整體一般申請數目由15.58萬宗，下降至12.31萬宗，跌幅約為21%；同一期間，「配額及計分制」下的非長者一人申請數目也呈下降趨勢，由10.39萬宗下降至9.15萬宗，跌幅為12%。

報導指出，年輕人申請公屋個案的跌幅「跑贏」整體跌幅，在一般申請者個案中，申請人年齡為30歲以下的個案，由16000宗下跌至8600宗，跌幅約46%，當中只有兄弟姊妹為家庭成員的一般申請數目，亦由4400宗跌至2200宗，跌幅高達50%。至於30歲以下非長者一人申請個案，由43600宗減至34100宗，跌幅約為22%。

在資助出售房屋方面，何永賢表示，買家中的40歲以下青年一直占較大比率，例如成功購買一手居屋單位的申請者中，有近一半是40歲以下青年，約80%的「白居二」單位買家是40歲以下；而過去「港人首次置業計畫」單位的申請人以及最終買家，亦有約八成半是40歲以下的青年。

她表示，數據可見公屋輪候隊伍過去五年實際明顯縮減，青年置業的實例也一再見於居屋、白居二和首置項目，當局會繼續構建好房屋階梯，讓最有需要的基層市民得到保障，年輕人也能有機會規畫好自己的發展。何永賢表示，青年申請公屋數字下跌，顯示不少青年是有上進心，希望能透過購買資助出售房屋等方式置業。

對於政府計畫將公屋及資助出售房屋比率，逐步由現時的7比3轉為6比4，梁文廣認為，需要根據整體公屋供應情況，當供應能保持平穩上升時，就可以開始慢慢調整比率，保證調整後不會令出租公屋大幅減少。

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