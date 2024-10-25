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港今年平均加薪3.5% 連2年勝粵澳 應屆畢業生月薪近2萬

香港新聞組／香港25日電
香港一項調查發現，本年度平均薪金調整幅度為3.5%、澳門為2.7%、廣東省城市為2.3%，香港連續兩年高於廣東省城市和澳門。（中通社）
香港一項調查發現，本年度平均薪金調整幅度為3.5%、澳門為2.7%、廣東省城市為2.3%，香港連續兩年高於廣東省城市和澳門。（中通社）

調查顯示，香港今年平均加薪3.5%，連續兩年高於廣東省城市整體加幅（2.3%）和澳門（2.7%）。儘管經濟前景不明朗，三地雇主對明年的薪酬加幅預測均達3.8%至3.9%較樂觀的水平。

文匯報報導，香港浸會大學和香港人才管理協會自1995年起，每年就粵港澳三地的薪酬及福利展開調查，近年先後加入澳門與內地的學術機構及人力資源團體一同參與調查。今年的調查於7月至9月進行，成功訪問了91間香港、34間澳門及155間廣東省城巿的機構，合共涵蓋逾24萬名雇員。

在香港方面，91間受訪機構中，共有86間於本年度為員工加薪，平均加幅介乎3.7%至4.1%，另有5間機構凍薪。27.5%機構預測明年為各職級員工加薪3.8%至4%之間，其餘機構則仍未決定加薪幅度，未有機構預測會凍薪。受訪機構對薪金調整的考慮因素與去年大致相同，其中以「機構整體業績」為最重要考慮因素，其次是「個人表現」。

另有82.4%機構有實施雇員獎勵計畫，主要為「非固定花紅」及「提供培訓」。機構在不同職級上所提供的固定花紅平均為1個月，非固定花紅為1至1.8個月。

調查又顯示，受訪香港機構的各職級雇員平均流失率介乎9.1%至23.8%，職級愈基層的流失率愈高，「晉升及發展機會」及「薪酬」仍是雇員離職的最主要原因。「移居外地」已經連續四年成為高級行政人員的第三大離職原因。

在香港應屆畢業生的平均入職月薪，學士學位/本科畢業生介乎1萬8673元（人力資源和行政，港元，下同，約2403美元）至2萬1974元（工程），平均為1萬9806元。不過，碩士及以上畢業生則以研發及發展職能最「吃香」，平均入職月薪為2萬7528元居首，遠高於工程的2萬3611元。

調查機構指出，本年度香港的大學本科畢業生在不同行業的平均入職薪酬，較2019年已平均累計上升33.9%，當中生產、銷售、工程、人力資源和行政，以及市場拓展等職位均錄得逾35%的較高升幅，顯示香港企業對補充人力資源有殷切的需求。

浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心主任黃旭表示，香港雇員連續兩年的薪酬加幅高於粵澳兩地，反映香港仍是國際人才匯聚之地，「即使面對經濟放緩的挑戰，仍有較多企業願意以高薪吸納人才。」雖然大多數行業今年的加薪幅度均較去年下跌，但部分企業的加薪幅度仍高於5%，顯示個別高增長行業願意以較優厚待遇吸納人才。他同時指出，廣東省城市今年的加薪幅度雖在區內屬偏低，但醫藥及製造業等個別行業加幅不低，預期明年醫療、醫藥和健康業加幅可達7.8%，能源、化工和環保業亦達5%。

香港 澳門 福利

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