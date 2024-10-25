港機場擬建千噸黃金倉庫 投資千億造城吸引1族群

香港機場管理局計畫在香港機場建可容千噸的黃金倉庫，圖為香港機場接機大廳。（中通社）

香港 機場管理局新提兩個「千字頭」的發展新設想，一是在香港機場建可容千噸的黃金倉庫， 一是投資 千億（港元，下同，約128億美元）建藝術產業生態圈等項目在機場造城。

綜合媒體報導，香港機場建可容千噸的黃金大倉設想，源起於香港特首最新的施政報告中，提出要將香港打造成國際黃金交易中心。香港機場管理局據之提出，香港機場可以建造更大的黃金倉庫。

目前香港機場禁區中設黃金倉庫，容量約為150噸。香港機管局說，黃金倉庫設在機場禁區內，保安有保障，如條件成熟，可以分階段擴建至容量1000噸。

除了千噸黃金倉庫，香港機場管理局還有更雄心勃勃的，涉及投資要千億港元的發展設想，據稱現在規畫的叫做「機場城市」，其中明年至2031年要擴建商用航空中心；明年上半年要建設大型藝術品倉存招商；還要興建亞洲博覽館第二期、興建機場海灣長廊、開建遊艇港灣項目及配套設施，開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動等。

新公布的施政報告公布機管局擬擴大「機場城市」規模超過一倍，局方25日公布計畫詳情，涉及發展60公頃額外土地及200公頃海域，相當於尖沙咀由海運大廈至瑰麗酒店海旁區域。一方面吸引高端客，故會擴建商用航空中心及設三個遊艇泊岸區，另方面增設旅遊玩樂設施，包括港版築地「空運鮮活市場」及可容納2萬人的表演場館，冀吸引年輕旅客。

機管局預計整個項開支約1000億元，尚中包括部分即將啟用的新設施投資，料當中約300億元由局方負責，用於基建為主，需再借貸約80億元，其他則會展開招商投資。

另外，機管局提出在「機場城市」建立「藝術生態圈」，涵蓋藝術中心及交易市場、大型藝術品倉儲設施，冀明年上半年起招商。藝術品博覽「典亞藝博」創辦人黑國強稱，拍賣 行已改變營運模式，租用商廈恆常拍賣，認為機場難以爭取拍賣行落戶，亦憂慮機場定位與西九文化區重疊，或爭奪資源。

擬建「藝術廊總匯」選址商場「11 SKIES」及二號客運大樓旁，機管局署理行政總裁張李佳蕙稱將設藝術家工作室，料數十間畫廊進駐。她說「藝術廊總匯」是本港首個集藝術創作、鑑賞及交易於一身的項目，同時可用亞博館作藝術活動及展覽場地，冀成為全球最大型藝術交易中心。至於大型藝術品倉儲設施面積逾5萬平方呎，計畫明年上半年起招商，料2026至2028年落成啟用。

另外，連接香港機場至東涌新市鎮的自動駕駛系統，預計2028年完成，1小時單向載客量達到5000至8000人。