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笨豬跳、千米飛索…港海洋公園新設2主題區 4年後竣工

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港海洋公園24日公布新園區「歷險主題區」設計細節，區域占地12萬平方米，暫有三個擬發展區域，包括在昔日「美食舫」位置設兩條長約1000米的巨型飛索穿越水上樂園及叢林等；又在「滑浪飛船」舊址建造兩個笨豬跳（高空彈跳）及兩個天空鞦韆等；「越礦飛車」舊址則化身「繩索場」，相鄰則是「高山滑車」。工程預料今年第四季展開，2028年竣工。

香港01報導，行政總裁黃嗣輝表示，新園區票價要待開放時再公布，並採分開收費模式。他續指，新園區可以吸引新一批客群，例如喜愛歷險者或家庭客戶，故設施種類廣闊，包括提供小朋友的刺激活動等。他有信心能提高海洋公園度假區的競爭力及可持續發展性，增強在香港整體旅遊業競爭力。

海洋公園表示，新園區「歷險主題區」設於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，占地約12萬平方米，主題區設三個擬定區域。其中在前「美食舫」位置，會設兩條長約1000米的巨型飛索。其中一條穿越水上樂園上空，另一條穿越叢林，飽覽香港仔海峽及港島南岸壯觀景色，另設三條「衝力滑梯」，體驗極速滑落刺激。

至於「滑浪飛船」舊址，會建造兩個笨豬跳、兩個天空鞦韆、戶外遊樂場、水上歷險區及攀石牆等；「越礦飛車」舊址則會身「繩索場」，相鄰則是「高山滑車」，可讓訪問追求刺激的重力挑戰。

海洋公園早前將山上「歷險主題區」的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及AJ Hackett International集團所合組的財團。信德表示，屆時高峰樂園會成為亞洲首個齊集兩30米「笨豬跳」、預計高30米的「天空鞦韆」、「極速滑翔車」、兩條預計長1000米的飛索、「衝力樓梯」等。

對於海洋公園「歷險主題區」將設高30米的「笨豬跳」、「叢林飛索」等項目，市民黃小姐表示具吸引力，並會在開放時到場遊玩。她解釋，海洋公園從未有這類設施，其本身具有獨特的景色，可以邊玩，邊欣賞周圍的景色。她續指，平時帶小朋友到海洋公園、主要參觀動物為主，認為園方可以提供更多親身觀察動物的體驗活動。

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