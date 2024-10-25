港五星餅廚開人氣店 Bakehouse想打造亞太烘焙王國

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 匯聚全球美食，要在眾多餐廳突圍不容易，由前五星級酒店餅廚Gregoire Michaud所創辦的人氣麵包烘焙店Bakehouse，其招牌蛋撻近年在社交平台成為大熱。Gregoire指Bakehouse的零售業 務至今每年均有雙位數增長，擬於明年底前再開四間新店，並計畫闖出香港，積極開拓國際市場。

香港01報導，香港投資 推廣署公布今年1月至8月，曾協助76間消費品及旅遊和款待行業公司來港開設和擴展業務，同比增長49%。當中法國、義大利、日本和美國公司各5間，內地公司28間。

在五星級酒店餅房工作多年的Gregoire在2013年創業，自設工場向餐廳供應批發麵包等烘焙食品。至2018年，Gregoire選址灣仔開設首間Bakehouse，縱然產品受食客歡迎，但之後與好多食店一樣受疫情打擊，他表示：「疫情期間批發業務損失60%，卻發現零售業務增加20%，意味著從那時起人們多外賣食物回家。」當時Gregoire專注零售業務，逆市擴張，至2022年已增至5間分店，成功轉型。

Bakehouse人氣持續高漲，Gregoire對本地市場樂觀，Bakehouse的東湧店已於本月開業，沙田店則會在明年1月開幕，並計畫於明年底前再開三店，令Bakehouse分店增至十間。同時，公司也計畫擴大中央烘焙工場的規模和提升產量，以滿足零售和批發業務不斷增長的需求。他強調，生意不會自己送上門，餐飲業或麵包業界不能守株待兔，而必須因應市場環境作出改變、思考如何向前行並挑戰自己。Gregoire希望Bakehouse有日能夠成為代表香港的品牌，把香港美食文化帶到世界各地。

已在香港落地生根的他指其理想是令Bakehouse及其產品成為香港的文化資產，同時還打算開設概念店和開展非食品類的零售業務。Gregoire表示，Bakehouse在香港的成功經驗為公司擴展全球業務奠定穩固基礎，目前已經成功吸引海外投資者的興趣，並正計畫拓展國際市場。加上投資推廣署的意見及協助，有助公司制定擴展在港業務的策略。他期望以香港為中心擴充「烘焙王國」，「Bakehouse在這裡誕生，我們在這裡發展出製造、零售和物流的模式，並建立起這個品牌，就算我們在吉隆坡、首爾、上海開業，都會用香港的模式去做。」