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港府拆彈專家孫明揚80歲逝 「孫九招」救樓市這點挨轟

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

人稱「孫公」並有港府「拆彈專家」稱號的孫明揚22日病逝，享壽80歲。他曾出任政制事務局長、教育局長等高職，其中於2002年至2007年任房屋及規畫地政局局長任內，曾推出「孫九招」穩定樓市。

綜合香港01等港媒報導，孫明揚出生於內地，1946年隨家人到香港。早年就讀香港華仁書院，畢業後升讀香港大學主修數學及物理，1966年取得一級榮譽理學士學位，曾立志成為教師，惟同年獲聘入港府擔任政務主任。

孫明揚仕途平坦，1989年出任憲制事務司，91年擔任政務司；回歸後，先出任民政事務局長，其後調任政制事務局長。2002年，時任行政長官董建華實行問責制，孫明揚擔任房屋及規劃地政局長，2007年改任教育局局長，直至2012年6月離任。

於2002年11月，香港樓市自97年金融風暴後跌至新低，時任房屋及規畫地政局局長的孫明揚宣布九項救市措施，俗稱「孫九招」，希望藉調控土地及房屋供應，減低對市場干預，從而穩定樓市。

當中取消拍賣土地的措施最為人詬病，被指將土地供應的主導權拱手相讓予發展商，加上「孫九招」大幅減低房屋供應，致令其後多年住宅供不應求，埋下日後樓價飛漲的伏線。

孫明揚多年來受腎病困擾，他2011年證實患上腎衰竭，需接受腹膜透析治療，同年曾患退伍軍人症。翌年上廁所時用手機看足球，不慎跌倒致右臂骨裂，其後曾接受小腸氣手術、切除患癌的甲狀腺。

他近年亦多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。他2021年曾在報章專欄提到，疑患上坊間常見的睡眠窒息症。

港人大體上都承認「孫九招」對樓市乃至整體經濟影響深遠，但「孫九招」並非單純個人主張而是港府決策，且橫跨董建華和曾蔭權兩位特首執政期。

香港 港府 教育局

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