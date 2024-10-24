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內地政策組合拳刺激 港交所前3季賺近12億美元歷來次高

香港新聞組／香港24日電
中國官方救市效應，港交所前三季獲利衝上92.7億港元，創下歷史同期次高水準。（中通社）
中國官方救市效應，港交所前三季獲利衝上92.7億港元，創下歷史同期次高水準。（中通社）

香港交易所第3季盈利達到31.45億元（港幣，下同，約4億美元），按年增長6.5%。今年首3季盈利92.7億元（約11.9億美元），與去年同期相若，創歷來第2高。但單計第3季該所多賺6.5%，主要為自9月24日起，內地推出「政策組合拳」刺激投資氣氛，使日均成交在季末急升，推高了港交所第3季表現。

文匯報報導，港交所行政總裁陳翊庭23日表示，隨著內地公布一系列刺激經濟措施，以及全球主要央行減息，市場投資氣氛漸見好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港股連日錄得強勁成交量，無論現貨、衍生產品、ETP（交易所買賣產品），以及滬深港通市場，成交均創多項紀錄。

港交所表示，香港市場交投於9月轉趨活躍，第3季日均成交按年急增21%至1188億元，港股通日均成交則增長37%至396億元。此外，商品市場在第3季，亦繼續保持強勁勢頭，倫敦金屬交易所(LME)首9個月收費交易金屬合約的日均成交量，同比大升了25%，推動該交易所首9個月業績實現增長。

近年低迷的IPO市場，表現也有所改善，美的成為近年最大型的新股上市活動。陳翊庭表示，最近交易所迎來今年亞洲最大及全球第二大規模的新股上市，再融資活動也十分活躍，顯示了香港市場的深度和吸引力，新股上市申請數目也進一步鞏固了香港作為亞洲首選新股集資中心的地位。同時，阿里巴巴轉為雙重主要上市，並隨後獲納入「港股通」，這也反映了雙重主要上市結構如何幫助企業有效接觸內地的資金池，從而提升流動性。

她稱，交易所在今年來，亦積極落實各項戰略措施，例如成功實施了證券及衍生產品市場在惡劣天氣下維持正常交易的安排，確保香港與國際標準的接軌，鞏固香港作為領先國際交易及風險管理中心的地位，也優化了香港衍生產品市場的自行成交防範服務，並推出每周恒生科技指數期權，增加了香港市場的產品選擇。

港交所第3季收入及其他收益53.72億元，按年升5.66%，創歷年第3季新高。主要業務收入48.52億元，升3.32%。至於首3季，純利92.7億元，按年持平，收入及其他收益159.93億元，升2.13%，為歷來第二高，僅次於2021年首3季的紀錄。

香港 投資 央行

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