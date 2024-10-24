全球法治指數香港續排第23 領先美歐 治安、廉潔列前10

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

世界正義工程（World Justic Project）23日公布2024年全球法治指數（Rule of Law Index）報告，香港 經歷連續3年下跌後，今年在全球142國家及地區中續列第23，與去年持平，新加坡則升一位至第16。港於分項「港府 權力約束」及「基本權利」延續跌勢，兩者均第62，較去年分別跌3及4位。

綜合文匯報、明報報導，根據排名，澳洲 、加拿大及英國分別排11、12及15位，美國則排26位。

港府發言人23日表示，香港整體排名維持高位，在東亞及太平洋地區繼續排名第六，並在全球142個國家和地區中位列第23位，整體排名維持高位，並繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。對於「基本權利」等評分變動，港府則形容是輕微下跌、在東亞及太平洋地區幾乎不變，認為反映一國兩治方針成功，國安法律有效保持香港長期繁榮穩定。

多位香港政界、法律界人士23日表示，部分細評分明顯被低估，相信受西方反華媒體影響，建議有關評審應親身赴港更深入了解香港的法治情況，相信有助釋除誤解。

以0至1分計，香港評分則由去年0.73分下跌至0.72分。8個分項評分中，香港今年在「政府權力約束」、「基本權利」、「治安」及「刑事司法制度」中評分均微跌0.01分；其他分項評分則無改變。香港整體在「治安」及「廉潔」全球續列10位內，分別排全球第9及10位。

分項之下設細項，「政府權力約束」分項之下，香港在「立法機構約束政府權力」、「法院約束政府權力」及「非政府組織制衡」三項細項評分中均下跌；在「基本權利」的8個細項中，言論自由、私隱權、集會自由、勞工權利及生命和安全權5個細項均有不同程度跌幅。在「刑事司法制度」分項下的細項「無不當政府干預」，由0.55分跌至0.5分。

另外，來自澳洲的終院海外非常任法官祈顯義22日在澳洲雪梨出席演講活動時，遇上示威者在門外抗議。衛報報導，示威者舉起壹傳媒創辦人黎智英的螢光板，據報有示威者問祈顯義是否知道黎是誰，但他沒有回答。