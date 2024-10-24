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50公分恐龍化石 港首次發現後公開展示 封閉赤洲島考察

香港新聞組／香港24日電
圖為香港赤洲島恐龍化石。（中新社）
圖為香港赤洲島恐龍化石。（中新社）

香港首次發現恐龍化石，初步估計屬「白堊紀時期」的大型恐龍，最遠可追溯至1.4億年前，推測可能是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。漁護署23日即日封閉發現恐龍化石的赤洲島，直至完成考察。

港府發展局與中國科學院23日宣布3月漁護署於赤洲島發現疑似古生物化石，經研究後確...
港府發展局與中國科學院23日宣布3月漁護署於赤洲島發現疑似古生物化石，經研究後確認為恐龍化石，初步估計屬於白堊紀時期。（中新社）

大公報報導，香港恐龍化石發掘研究，獲得中國科學院古脊椎動物與古人類研究所支持，兩地專家及院校未來亦會共同推展恐龍化石考察、發掘及研究。專家分析認為，香港或會發現更多恐龍化石，建議繼續發掘赤洲含古脊椎生物化石的岩層。

發展局文物保育專員蔣志豪表示，發現的恐龍骨骼化石碎塊的大小大概是50公分，專家推斷可能屬於恐龍的肩膀或臀部骨骼。專家建議繼續發掘赤洲上含有恐龍化石的岩層，認為可能會發現更多恐龍化石。

發展局23日表示，恐龍化石將於25日起在香港文物探知館展出；古物古蹟辦事處24日下午舉辦講座，參與人士可率先觀賞恐龍化石。

恐龍化石發現地點是香港東北水域的赤洲島，屬香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍。漁農自然護理署早前委託中國地質大學調查赤洲地質，並於今年3月發現岩層疑似含有古脊椎生物化石。發展局接獲通知後，隨即邀請古脊椎所的專家赴港，聯同古蹟辦和漁護署人員，在6至8月期間到赤洲考察，並收集樣本。

專家對樣本進行骨組織切片，並用顯微鏡觀察、用軟件分析後確認樣本屬大型骨骼恐龍化石，初步估計屬於白堊紀時期，即1.45億年前到6600萬年前的恐龍，並推斷恐龍化石有機會是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。推測是根據赤洲沉積岩地層年齡的上下限及與廣東省相似地層對比。

古脊椎所副研究員裴睿推斷，該恐龍可能是死後被沙石掩蓋，其後被大水沖出地表，然後再次被埋藏於被發現地點。由於發現的恐龍骨骼分布散亂，且破碎風化，在原地死亡後被埋藏的機會較低。

發展局局長甯漢豪23日表示，今次發現恐龍化石，為香港古生態研究提供了新證據，意義重大。

為便利後續考察、發掘及研究，漁護署署長已根據《郊野公園及特別地區規例》，即日起封閉赤洲島，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸，直至完成考察。違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2000港元（約257.5美元）及監禁三個月。

恐龍 香港 古蹟

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