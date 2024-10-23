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港一級歷史建築大王古廟 冰箱短路…屋頂燒穿神像毀容

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

建於康熙年間（1662至1722年）的香港元朗一級歷史建築「大王古廟」21日發生火警，廟宇嚴重焚毁，包括洪聖大王及楊侯大王神像。廟宇暫無結構危險，廟內其中一樣最有價值的文物石刻幸沒被燒毁，警方初步調查起因應是冰箱短路。

明報報導，元朗區議員沈豪傑盼盡快點算文物損失，指「用錢都買不回來」，以及調查火警成因提醒其他廟宇留意。

據報導，發展局回覆查詢表示，據現場目測及對比古蹟辦過往相片紀錄，古廟建築物正立面和側面外牆的灰塑及部分屋脊的裝飾仍然保存，惟屋頂木結構及廟內的木構件大部分被燒毁，由於22日晨視察時古廟仍未解封，稍後再安排詳細實地視察。局方又稱，古蹟辦已聯絡古廟管理人，將從文物保育角度協助修繕，並介紹歷史建築維修資助計畫，發展局文物保育專員辦事處會跟進，以便業主考慮申請資助。翻查資料，該計畫資助額最高600萬港元（約77.1萬美元）。

報導稱，消防員22日早續向廟宇射水降溫，屋宇署及古蹟辦派員到場了解及拍照記錄。據悉事隔一晚後廟內仍然高溫，人員早上未能進廟評估及點算損失。現場所見，大王廟損毁嚴重，中央兩尊神像燒至灰白色，左方神像頭部脫落，對比舊照相信為洪聖大王及楊侯大王，其餘物資亦變焦黑，樑柱掉下，一片凌亂。古廟屋頂、牆身多處有裂縫，屋頂瓦片脫落。

報導引述元朗區議員李啟立稱，廟宇周邊有民居，亦有棚架相連，幸及時疏散居民，現無結構危險，不影響居民出入，認為各部門處理迅速，盼港府可助復修。沈豪傑說，廟宇所在土地屬錦田鄧氏祖堂地，廟宇則由南邊圍、十八鄉及錦田等代表合作管理，另聘廟祝負責日常運作。他說，過往打醮籌款一呼百應，配合港府資助，相信修繕資金不成問題。

報導說，大王古廟位於元朗舊墟長盛街，廟內文物包括1731年鑄造的銅鐘、1837年「重建大王古廟碑」等，在2009年獲評一級歷史建築。有逾百年歷史的元朗「十年例醮勝會」中，決定祭祀代表的「杯卜緣首儀式」就在大王古廟舉行，上屆於去年舉行。

古蹟 港府 高溫

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