港府資訊保安 桌機禁用WhatsApp、Gmail 手機不受限

港府電腦禁用桌面版WhatsApp，但手機不受限，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計畫。（美聯社）

因應資訊保安，港府 日前向內部推出資訊科技保安指引，規定雇員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp 、Gmail和雲端 軟體，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計畫，包括設私有雲端及通訊軟體等。

綜合大公文匯網、明報報導，港府早前規定雇員須獲批准，方可使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟體，要求部門6個月內執行，限期即將屆滿。有港府員工擔憂該措施影響工作效率。創新科技及工業局長孫東22日於在港台千禧年代節目回應稱，設相關政策是經長時間考慮，明白相關措施一定會為港府人員帶來不便，但涉及重大安全隱患，因此有需要實施，亦相信各部門能找到替代方法。

孫東解釋說，過去一年港府內部電腦入侵情況嚴峻，強調在港府內部電腦使用即時通訊系統有重大安全隱患。因此當局參照國際通用做法，包括內地及美國，政府內部對電腦系統都有較嚴格規範。他續指，目前手機等移動裝置並不受限，相信辦法總比困難多。

私隱專員鍾麗玲22日歡迎港府措施，指資料外洩時有發生，需加強資訊保安。據悉增設「指定電腦」的部門包括香港電台。港台表示，指會按港府的相關指引處理資訊科技保安事宜。

有港府部門擬設俗稱「清水機」的「指定電腦」，安裝這類軟體接收外界資料，資訊安全研究員賴灼東認為做法妥當，又建議部門須持續監察，確保指定電腦不會成為「跳板」，讓駭客入侵到內部系統。對於保安措施造成不便，賴認為是無可厚非，因「人」是整個資訊安全最弱一環，唯有設立機制，才可降低人手處理資訊時的洩漏風險。

他又建議與港府合作的公司申請獲認證的企業版帳戶，確保以即時通訊軟體聯繫時雙方身分可信。

港府正準備做網路安全攻防演練，孫東表示將在下月中連續3天舉行，有逾20間公私營機構參與。

另外，公務員文書輔助人工智能系統方面，他表示進度良好，目前已有十多個港府部門應用，主要是編寫、翻譯、整理文件，年底前會推至所有港府部門全面使用。目前自主研發的系統能支持廣東話，以及國產CPU。