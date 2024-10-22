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擅闖九龍灣公屋地盤 香港網紅「唐狗」爬天秤打卡挨轟

香港新聞組／香港22日電
網紅「唐狗」日前在Instagram上載一條片段，顯示他曾擅闖九龍灣宏照道地盤，爬上天秤儼如走「獨木橋」。（視頻截圖）
網紅「唐狗」日前在Instagram上載一條片段，顯示他曾擅闖九龍灣宏照道地盤，爬上天秤儼如走「獨木橋」。（視頻截圖）

香港網紅「唐狗」唐卓賢日前擅闖九龍灣公屋地盤，在沒有任何安全措施下，徒手爬上天秤（建築工地使用的巨型起重裝置）剝衫打卡。房委會21日表示予以強烈譴責，指相關行為嚴重影響工地及其個人安全，十分不負責任，並要求承建商跟進。

大公、文匯網報導，房委會10月16日傍晚收到宏照道公營房屋地盤承建商的簡報，指網上流傳一段短片，懷疑有未經授權人士非法進入地盤，從事危險活動。經檢查地盤保安系統後，承建商確認有人在未獲准許下跨越圍街板，擅自闖入宏照道地盤，並爬上正在興建的第三座住宅大樓天秤上進行極為危險的行為。

房委會指相關行為嚴重影響工地及其個人安全，十分不負責任，予以強烈譴責，在知悉事件後，房委會立即要求承建商跟進。承建商隨即成立調查小組，檢討地盤保安系統，並於10月19日上午向警方報案。房委會及承建商將全力協助警方調查。

此外，承建商亦已馬上全面提升地盤的保安措施，包括增設閉路電視、加強保安人員巡邏頻率，並與當區警方保持緊密聯繫，亦計畫在圍街板頂部安裝保安鐵線棘，以增強預防及阻嚇效果。

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