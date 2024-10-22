港公僕明年起享育嬰假1年3天 被批對無孩者不公

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港府 優化多項公務員待遇，包括明年4月起，每育有一名三歲以下子女的政府雇員，每年可享三天育兒假。公務員事務局局長楊何蓓茵21日表示，這屬於新嘗試，預計有約1.2萬名政府雇員受惠。有人力資源顧問認為此舉對私人市場有帶頭作用，亦彰顯政府鼓勵生育的政策。

文匯報報導，對於明年起新增三天育兒假，公務員周先生表示支持：「畢竟家長一定希望有更多時間陪子女。目前生育率低下，所以都要政策措施協助提升。」不過亦有公務員認為不公平，余小姐說：「對於沒有小朋友的公務員，工作量就轉嫁他們身上。」

楊何蓓茵21日出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議時表示，制定三天育兒假時，已平衡各方因素，包括人手和部門運作的需要。她解釋：「由於三歲以下兒童一般尚未入學，需要較多照顧，因此政府參考各方面因素後，決定將育兒假訂為三天，但局方會在實施一段時間後檢視有關安排。」

另外，政府會由現時准許政府雇員在農曆新年除夕、中秋節、冬至及平安夜中，最多兩天提早兩小時下班，增加至涵蓋12月31日除夕，全年最多三天可以提前兩小時下班。

會上多名議員建議，考慮引入類似商業機構的生日假，讓全體公務員不分情況均可受惠。楊何蓓茵回應指，政府對生日假持開放態度，但目前財政空間有限，需要審慎考慮。

據報導，資深人力資源顧問周綺萍表示，育兒假在私人市場較少見，這次政府帶頭增加育兒假，對私人市場有帶頭作用。「畢竟私人市場和政府在競爭同一批人才，哪方面待遇更好、更人性化，就更能爭搶到人才。」不過，她表示香港 幾乎全民就業 ，私人市場的福利大都優於勞工法例，「例如育有子女的母親，私人市場早已有彈性上班、在家工作等人性化安排，至於大時大節允許員工提前下班，私人市場更加普遍。」

她指出，育有三歲以下子女的公務員，全年僅三天育兒假，受惠人數及假期日數少，對政府吸引人才幫助有限，但有助提升公務員士氣。