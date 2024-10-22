港拚賽馬旅遊 研放寬未成年入場 議員憂孩童染賭

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊，文化體育及旅遊局長楊潤雄21日表示，當局有與賽馬會商討，希望馬會善用本地賽馬特色，吸引旅客來港，至於是否放寬進入馬場的年齡限制，需要詳細考慮，強調要平衡。馬會稱，正與政府探討在符合法規的情况下，如何擴展現時容許馬主及嘉賓會員有限度攜帶18歲以下家屬入場。

明報報導，楊潤雄21日出席港台節目《千禧年代》時說，馬會每年舉辦很多一級國際賽事，吸引很多外地馬、馬主或喜愛賽馬運動的人來港，又指做到相同規模賽事的鄰近地區不多，期望馬會好好利用這項特色。他說政府與馬會有共同意願，推廣香港 賽馬作為一個旅遊選擇。不過，楊潤雄認為需要平衡各方面因素，例如是否需要設有年齡限制，需詳細考慮，強調要平衡，不能毫無限制。

據報導，馬會稱，賽馬運動愈來愈受旅客歡迎，不少旅客都喜歡參加周三晚上在跑馬地馬場舉行的「快活星期三」，以及在周日或周末前往沙田馬場觀賞賽事，2023/24馬季馬會共接待9.3萬旅客人次，而今個馬季首兩個月，前來馬場觀光的旅客已逾2.7萬人次。

馬會稱一直恪守有節制博彩政策，並嚴禁未成年人賭博，惟馬會留意到，現時不少海外馬場例如日本 和澳洲 等，均容許未成年人入場，日本東京競馬場更融入與馬相關的教育元素。馬會會積極與文體旅局、旅遊事務署、旅發局及業界持份者展開工作討論，將賽馬旅遊向前推進。

報導稱，立法會社福界議員狄志遠反對放寬入場年齡限制，他指馬場對小朋友並非旅遊景點，與公園及博物館不同；又指賽馬期間馬場內賭博氣氛熾熱，小朋友會被潛移默化，對賭博警覺亦下降，認為要推廣旅遊有很多方法，放寬入場年齡限制可能帶來其他問題，必須小心處理。

立法會議員鄧飛則表示，不少港人特別是年輕人對馬的興趣很大，建議在馬場設立展覽，教育年輕人了解賭博可能帶來的負面影響，同時避免展示任何有關賽馬賠率的資訊。

報導指出，資深賽馬評述員卡洛斯表示，外國不少馬場如英國、日本及澳洲等，容許未成年者在成人陪同下入場；美國加州有馬場連接遊樂場，英國亦有馬場可在場中央泊車及野餐，一家大小同樂。

而身為馬主的廠商會會長盧金榮則對建議有保留，提及現時跑馬地馬場設立賽馬博物館，介紹香港近百年的賽馬文化及歷史，加上香港曾舉辦北京奧運馬術賽事，認為當局可從馬術文化着手多花工夫，而未成年人士應避免接觸賭博。