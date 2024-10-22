我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

港人集體回憶 「扒王之王」逆市再擴店 荃灣店11月開張

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

經典鋸扒餐廳「扒王之王」在去年一度全線結業，但在旺角山東街重新開店後，受到網民的熱烈讚揚，展現出頑強的生命力。近日，「扒王之王」再度逆市擴張，計畫在荃灣沙咀道增設新分店。

大公文匯網報導，連鎖式西餐廳「扒王之王」是不少港人集體的回憶，所有分店曾於去年2月底結業，令不少人感到惋惜。據悉，日前「扒王之王」宣布捲土重來，下月中荃灣分店開張。網民對此表示興奮，有人評論道：「無限復活！」

「扒王之王」在荃灣沙咀道翡翠廣場分店門外貼出告示，預計將會在11月開設「扒王之王」，正在招聘各部門的全職及兼職員工，包括樓面主任、部長、侍應和廚師等。 根據資料顯示，該舖位一直由「扒王之王」公司持有，曾經出租給「反攻深圳」作招徠的連鎖餐廳「校長燒肉」，隨著港人北上消費潮和餐飲業的逆風，「校長燒肉」今年9月結業。據悉，「扒王之王」將會收回舖位自行營運。

「扒王之王」1999年成立，創辦人李德麟為香港息影女星林珍奇的丈夫，是一間以「鋸扒」馳名的西式連鎖餐廳，以平價及大份量的美食聞名，曾經在香港擁有36間分店，甚至曾聘請「巴士阿叔」作為公關，成為社會熱話。隨著經濟環境變化，「扒王之王」的分店數量逐漸減少，最後一間沙田分店亦在去年2月正式結業。不過，「扒王之王」隔三個月在旺角山東街重開後，受到網民的熱烈讚揚。

香港

上一則

港府敲定「簡樸房」為8平方米 建議每隔5年認證1次

下一則

港公僕明年起享育嬰假1年3天 被批對無孩者不公

延伸閱讀

傳Friday's未來幾周內聲請破產保護 正尋求新融資

傳Friday's未來幾周內聲請破產保護 正尋求新融資
3賊闖港繁殖場 偷50瀕危「東部箱龜」 值64萬美元

3賊闖港繁殖場 偷50瀕危「東部箱龜」 值64萬美元
全美最佳與最糟連鎖餐廳出爐 這家讓人跌破眼鏡

全美最佳與最糟連鎖餐廳出爐 這家讓人跌破眼鏡
經濟不佳掀結業潮 香港華潤U購本月關逾10店

經濟不佳掀結業潮 香港華潤U購本月關逾10店

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行