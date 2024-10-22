港人集體回憶 「扒王之王」逆市再擴店 荃灣店11月開張

香港示意圖。(圖/shutterstock)

經典鋸扒餐廳「扒王之王」在去年一度全線結業，但在旺角山東街重新開店後，受到網民的熱烈讚揚，展現出頑強的生命力。近日，「扒王之王」再度逆市擴張，計畫在荃灣沙咀道增設新分店。

大公文匯網報導，連鎖式西餐廳「扒王之王」是不少港人集體的回憶，所有分店曾於去年2月底結業，令不少人感到惋惜。據悉，日前「扒王之王」宣布捲土重來，下月中荃灣分店開張。網民對此表示興奮，有人評論道：「無限復活！」

「扒王之王」在荃灣沙咀道翡翠廣場分店門外貼出告示，預計將會在11月開設「扒王之王」，正在招聘各部門的全職及兼職員工，包括樓面主任、部長、侍應和廚師等。 根據資料顯示，該舖位一直由「扒王之王」公司持有，曾經出租給「反攻深圳」作招徠的連鎖餐廳「校長燒肉」，隨著港人北上消費潮和餐飲業的逆風，「校長燒肉」今年9月結業。據悉，「扒王之王」將會收回舖位自行營運。

「扒王之王」1999年成立，創辦人李德麟為香港 息影女星林珍奇的丈夫，是一間以「鋸扒」馳名的西式連鎖餐廳，以平價及大份量的美食聞名，曾經在香港擁有36間分店，甚至曾聘請「巴士阿叔」作為公關，成為社會熱話。隨著經濟環境變化，「扒王之王」的分店數量逐漸減少，最後一間沙田分店亦在去年2月正式結業。不過，「扒王之王」隔三個月在旺角山東街重開後，受到網民的熱烈讚揚。