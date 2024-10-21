我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

港式「茶餐廳」走進巴黎大皇宮 展現香港飲食文化

香港新聞組／香港21日電
香港旅發局於巴黎大皇宮內設立「茶餐廳」，展現香港特色文化。 （取材自旅發局）
香港旅發局於巴黎大皇宮內設立「茶餐廳」，展現香港特色文化。 （取材自旅發局）

香港旅遊發展局16日至20日舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）巴黎展會上，啟動與巴塞爾藝術展三年全球夥伴合作計畫下首個項目，在巴黎大皇宮內設立港式茶餐廳，讓來自世界各地的訪客親身體驗香港獨特文化，透過茶餐廳內提供的菠蘿包、蛋塔等地道美食和陳設，展現香港極具吸引力且別樹一幟的中西交匯活力。

文匯報報導，訪客在茶餐廳內可除可品嘗菠蘿包和蛋塔外，亦有叉燒飯、芒果布丁、港式奶茶等多款美食，茶餐廳並展示本地藝術家楊沛鏗的燈光裝置藝術作品，這些作品出自其「混亂太陽群」系列，並曾於今年第24屆雪梨雙年展中展出。香港旅發局期望透過藝術與美食相結合，加深各國際藝術文化愛好者對香港生活文化的認識和熱愛。

負責營運該茶餐廳的經理說：「賓客們對我們的香港美食與飲品讚不絕口，大家在這裡的體驗十分愉快！」有參觀展覽者指有一段時間沒到訪香港，很高興能在巴黎品嘗到香港地道美食，亦有到訪者讚茶餐廳設計舒適，內部陳設還原度高，讓他不禁想起身在亞洲的日子。

旅發局更特別邀請多間來自亞洲和歐洲的傳媒親臨法國展會參觀該茶餐廳，並講解其背後意念，以及介紹旅發局與巴塞爾藝術展簽訂的三年全球合作夥伴計畫。其中，來自亞洲的傳媒更獲旅發局邀請赴港展開藝文之旅，包括到訪大館、PMQ元創方、M+、香港故宮文化博物館等藝文遊熱點，體驗香港中西匯聚文化藝術氛圍，推廣香港作為藝術文化旅遊熱門目的地。

香港旅發局總幹事程鼎一（右）與巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz 在...
香港旅發局總幹事程鼎一（右）與巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz 在茶餐廳享用美食。 （取材自旅發局）

旅發局總幹事程鼎一表示：「看到茶餐廳於展會大受歡迎，不少訪客親臨品嘗香港各式地道美食，令人感到鼓舞。我們期待未來在巴塞爾全球的展覽上繼續以不同方式呈現香港特色體驗，以展現香港作為國際文化交流中心的地位，更希望更多參與展覽的藝術愛好者能夠在不久的將來到訪香港，親身體驗香港文化。」

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋表示，這次展覽以香港經典茶餐廳為主題，不僅向國際賓客展示了香港多元飲食文化，亦展現這座城市深厚的歷史底蘊與文化多樣性，「我們期待這些來自世界各地的藝術愛好者，能在明年3月親臨香港參觀巴塞爾藝術展，親身感受香港文化景觀，體驗香港獨特的藝術與文化魅力。」

香港 博物館 故宮

上一則

急著帶錢出走？ 中攜帶巨額現鈔出境一樁接一樁

下一則

林毅夫高唱經濟光明論 喊中國2030年GDP超美

延伸閱讀

港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢

港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢
親眼看到「台版孔劉」本尊 韓國人真實反應曝光

親眼看到「台版孔劉」本尊 韓國人真實反應曝光
港旅遊復甦慢 長程遊客不到200萬人次 半年關千家餐館

港旅遊復甦慢 長程遊客不到200萬人次 半年關千家餐館
香港南加商會年會 推介香港商業樞紐優勢

香港南加商會年會 推介香港商業樞紐優勢

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行