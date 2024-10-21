港式「茶餐廳」走進巴黎大皇宮 展現香港飲食文化

香港旅發局於巴黎大皇宮內設立「茶餐廳」，展現香港特色文化。 （取材自旅發局）

香港 旅遊發展局16日至20日舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）巴黎展會上，啟動與巴塞爾藝術展三年全球夥伴合作計畫下首個項目，在巴黎大皇宮內設立港式茶餐廳，讓來自世界各地的訪客親身體驗香港獨特文化，透過茶餐廳內提供的菠蘿包、蛋塔等地道美食和陳設，展現香港極具吸引力且別樹一幟的中西交匯活力。

文匯報報導，訪客在茶餐廳內可除可品嘗菠蘿包和蛋塔外，亦有叉燒飯、芒果布丁、港式奶茶等多款美食，茶餐廳並展示本地藝術家楊沛鏗的燈光裝置藝術作品，這些作品出自其「混亂太陽群」系列，並曾於今年第24屆雪梨雙年展中展出。香港旅發局期望透過藝術與美食相結合，加深各國際藝術文化愛好者對香港生活文化的認識和熱愛。

負責營運該茶餐廳的經理說：「賓客們對我們的香港美食與飲品讚不絕口，大家在這裡的體驗十分愉快！」有參觀展覽者指有一段時間沒到訪香港，很高興能在巴黎品嘗到香港地道美食，亦有到訪者讚茶餐廳設計舒適，內部陳設還原度高，讓他不禁想起身在亞洲的日子。

旅發局更特別邀請多間來自亞洲和歐洲的傳媒親臨法國展會參觀該茶餐廳，並講解其背後意念，以及介紹旅發局與巴塞爾藝術展簽訂的三年全球合作夥伴計畫。其中，來自亞洲的傳媒更獲旅發局邀請赴港展開藝文之旅，包括到訪大館、PMQ元創方、M+、香港故宮 文化博物館 等藝文遊熱點，體驗香港中西匯聚文化藝術氛圍，推廣香港作為藝術文化旅遊熱門目的地。

香港旅發局總幹事程鼎一（右）與巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz 在茶餐廳享用美食。 （取材自旅發局）

旅發局總幹事程鼎一表示：「看到茶餐廳於展會大受歡迎，不少訪客親臨品嘗香港各式地道美食，令人感到鼓舞。我們期待未來在巴塞爾全球的展覽上繼續以不同方式呈現香港特色體驗，以展現香港作為國際文化交流中心的地位，更希望更多參與展覽的藝術愛好者能夠在不久的將來到訪香港，親身體驗香港文化。」

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋表示，這次展覽以香港經典茶餐廳為主題，不僅向國際賓客展示了香港多元飲食文化，亦展現這座城市深厚的歷史底蘊與文化多樣性，「我們期待這些來自世界各地的藝術愛好者，能在明年3月親臨香港參觀巴塞爾藝術展，親身感受香港文化景觀，體驗香港獨特的藝術與文化魅力。」