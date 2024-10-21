港研開拓新旅遊項目 打造必去熱點 考慮發展美食夜市

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超新一份施政報告，提出設立「發展旅遊熱點工作組」。擔任工作組組長的政務司副司長卓永興20日透露，工作組下月將會舉行首次會議，圍繞香港不同旅遊資源，包括廟宇、美食、影視、島嶼等，結合各界意見開拓新旅遊項目，打造18區的必去旅遊熱點，例如考慮發展美食夜市。

文匯報報導，卓永興認為，香港區區有寶藏，但有待細心發掘，再轉化為可供旅客欣賞和消費的旅遊產品。他並鼓勵服務行業提高質素，打造旅客友善環境，讓旅客明白香港是好客城巿。

卓永興20日出席電台節目講解施政報告政策時指出，發展旅遊熱點是嶄新的工作，至少涉及7個政策局，要凝聚港府 內部和社會的力量才能做好此工作，而當中的文化體育及旅遊局尤其工作繁重。因此，他期望短期內設立工作目標，圍繞香港不同旅遊資源，發展新的旅遊項目和打卡點。

他說：「我們會徵詢18區，在那裏收集意見。最近一個例子，是區區都有些寶藏，例如魯班先師廟古蹟 ，其實很值得去看。說實話，我在香港住了這麼多年，也不知道有這好東西，（修繕後開幕）當天就知道。接着說，原來修復古蹟有過萬處要修復，是非常龐大的工程，你仔細看雕塑的雕刻手工很好，很有嶺南特色，所以我們要多發掘這些寶藏。」

對於有業界反映部分旅客赴港「窮遊」，卓永興認為除了港府制定良好政策和環境，業界也要主動求變，吸引旅客消費，「不可以只在抱怨為何遊客來不花費，他們不是不想，是要有地方花費。新冠疫情後旅客消費模式有轉變，旅客現時愛City Walk（城巿漫遊），全球旅客對旅遊要求也提高了。我們一定要反躬自省，產品有否推陳出新？」

他舉例說：「很多旅客也關注香港的美食，是否可發展一條美食夜市或做一個美食城？香港有非常豐富的影視文化，亦有很多大自然的美景，又是否可開發新打卡點？」