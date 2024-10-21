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香港馬莎百貨貨架被掃空惹退場疑雲 店員：促銷非結業

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

英國連鎖零售商馬莎百貨（Marks & Spencer），價錢大眾化，深受港人喜愛；近日香港三間店鋪服飾及食品進行員工親友75折優惠，吸引大批顧客，20日為折扣的最後一天，青衣城、德福及又一城分店人頭湧湧，食品凍櫃及貨架幾近清空，卻惹來「退場」疑雲，不過店員表示只是促銷活動並非結業。

香港01報導，青衣城分店逼滿了購物的人群，收銀處出現人龍，店內冷凍食品被搶購一空。現場有不少市民在選購服飾，但貨架上貨品仍然充足。該店店員指，不清楚最好賣的產品是什麼，但就指「全部都係（好賣），你見到排長龍就知。」店員表示，20日是折扣的最後一天，又指該折扣不是結業優惠。

在又一城分店，同樣充斥著大量購物的市民。大批市民在收銀處排隊等候付費，店內冷凍食品被接近掃清。亦有部分市民選購服裝，但貨架上的服裝仍然充足，未見有被掃空的情況。該店店員同樣稱折扣不是結業優惠，只是促銷。

另外，在德福分店，店內被購物的人群擠得水洩不通，人流上較青衣城、又一城分店多，收銀處大排長龍。亦有市民在更衣室門外排隊等候試衣服，惟未見貨品被清空的情況；冷凍食品貨架近乎被完全掃清。該店店員指，折扣是員工優惠，「你沒有這張優惠券，就不沒辦法打75折。」

香港 零售商

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