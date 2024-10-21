香港草蜢成員蔡一傑自爆腦瘤動刀 頭剖一半

草蜢團員蔡一傑剛完成腦瘤手術。（取材自臉書）

香港男團草蜢上個月在美國舉辦「RE:GRASSHOPPER」巡演，57歲團員蔡一傑因病缺席，驚傳疑似免疫系統出現嚴重問題，20日他透過社群宣布告假原因是罹患腦瘤，向歌迷報平安：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤 手術，手術非常順利。」

本報系聯合報報導，蔡一傑Po出剃光頭傷疤照，可見從左後腦下方往上到腦中間再到右後腦下方，經歷過開腦手術的大片傷口怵目驚心，令人不捨，他向公司老闆、家人、團員蔡一智、蘇志威致謝：「在這裡我要多謝我的家人一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力（賣力）演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來」。

草蜢8月在內地佛州 開唱，當時蔡一傑狀態絕佳，絲毫不見病態，上個月中突發文稱「人生就是要暫停，才能再開始過」，幾天後便缺席舊金山 演唱會，外界猜測那時他正準備動刀。

蔡一傑如今順利完成手術，坦言仍需空間、時間休息、治療，自我打氣喊話「我相信我往後的人生一定更精采」，他的哥哥蔡一智與團員蘇志威態度低調，感謝外界關心之外也希望別去打擾他，歌迷則紛紛在社群留言鼓勵祝福他早日康復。

另據文匯報報導， 好友陳慧琳表示也是20日才獲悉蔡一傑做完切除腦部腫瘤手術，祝福蔡一傑早日康復，盡快養好身體再為大家跳舞，她亦會私下慰問蔡一傑。