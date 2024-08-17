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大熊貓雙寶長居港 邀市民命名 未來三、四日「存活關鍵」

香港新聞組／香港17日電
香港海洋公園16日舉行記者會介紹大熊貓「盈盈」誕下龍鳳胎相關情況，圖為記者會上播放新生大熊貓飲奶片段。（中新社）
香港海洋公園16日舉行記者會介紹大熊貓「盈盈」誕下龍鳳胎相關情況，圖為記者會上播放新生大熊貓飲奶片段。（中新社）

香港迎來首對港產大熊貓龍鳳胎，現正由來自四川的專家及公園的護理人員全天候監察照料。文化體育及旅遊局局長楊潤雄16日表示，盈盈所生的一對龍鳳胎，與中國外借給外國的熊貓不同，長大後毋須送回內地，可以長住香港，與父母一同生活。海洋公園表示，未來三至四日是這對大熊貓寶寶的存活關鍵，需要小心照顧。

綜合媒體報導，海洋公園主席龐建貽表示，「家嫂盈盈」帶來雙喜臨門，加上中央送贈快將抵港的兩隻，令到海洋公園的大熊貓「兩隻變四隻，四隻變六隻」，希望全港市民一同為這對龍鳳胎命名，將歡樂喜悅和運氣帶給香港每一個角落。

大熊貓盈盈、樂樂赴港居住17年，15日凌晨喜誕龍鳳胎，海洋公園16日晚舉行記者會進一步交代港產大熊貓情況。海洋公園動物及保育部主管祝效忠表示，先出世的姐姐重125克，弟弟重112克，較一般初生大熊貓的體重平均值130至150克為低，姐姐的體溫較低，叫聲不及其他初生寶寶般洪亮，而且熊貓寶寶本身不是發育完整的結構，現時牠們出現進食不穩定的情況。盈盈屬於高齡產婦，生產時困難重重，體力、力量及母乳分泌量都遜色於年輕熊貓，「最重要是牠完全沒有生產和照顧寶寶的經驗。」

祝效忠說，未來三至四日是大熊貓寶寶的收水期，體重將會再下跌，可謂是最為關鍵的時間，「過了一個較大的大關口，希望可以看到體重持續上升，進食也可較穩定。」由於牠們現時相當脆弱，為確保安全，目前需由人手餵奶，放在保溫箱加護照顧。

海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛...
海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵奶，並擦乾淨身體。（取材自海洋公園）

海洋公園16日公開盈盈產子過程的部分片段，從視頻所見，她口含著剛出世的姐姐，然後誕下弟弟，整個生產過程歷時五個多小時。園方並發布兩姐弟的相片，牠們呈粉紅色、未開眼，在保溫箱內爬動，並由人手照料與餵奶。

楊潤雄16日由四川返港後在機場會見傳媒時表示，這對大熊貓龍鳳胎會繼續留港，內地和海洋公園的專家會為牠們提供專業和最好的照顧。楊潤雄又指出，由於香港長遠有六隻大熊貓（樂樂及盈盈、初誕生的龍鳳胎、中央將贈送的一對大熊貓），海洋公園的場館需要興建新設施；不過大熊貓直至兩歲至三歲，仍可與母親一起生活，因此公園有時間作出長遠安排，例如居住及生活環境等。

中國大熊貓保護研究中心首席專家李德生表示，四川的專家團隊高度關注情況，中心派去香港的兩名專家經驗豐富，能協助海洋公園照顧好盈盈三母子。

海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛...
海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵奶，並擦乾淨身體。（取材自海洋公園）

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