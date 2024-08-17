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香江觀察／香港美食嘉年華 餐飲末日感

香港特派員 李春
香港第24屆美食博覽等五項展覽在香港會議展覽中心15日開幕，共吸引30個國家和地區、約1860家參展商參展。圖為市民選購美食。（中新社）
香港第24屆美食博覽等五項展覽在香港會議展覽中心15日開幕，共吸引30個國家和地區、約1860家參展商參展。圖為市民選購美食。（中新社）

香港這個周末熱話，是一年一度的美食博覽。今年的美食博覽陣仗特別大，仍然以「一元優惠」吸客，也仍然是香港基層民眾的盛事。但嘉年華似的熱鬧之外，還是透出香港飲食業的節節退讓。

香港每年都辦美食博覽，說今年陣仗特別大，是其「五展聯辦」，即近來香港展會的新手法，將兩個或多個展會同期舉辦，就保證了人流和氣勢。今次聯辦的美食五展，是「美食節2024（美食博覽）」、「美與健生活博覽」、「美食商貿博覽」、「家電家居博覽」、「香港國際茶展」，這麼多展會同場舉辦，人流相信可以超過以往。

香港美食博覽的傳統節目，是「一元優惠」，相信是早年傳統酒樓的「一蚊雞」誘客手法，即食客到酒樓用餐，可用一港元堂食一客白切雞，後來升到「一蚊魚」、「一蚊龍蝦」之類。而香港美食博覽用此手法，固定節目是「一元鮑魚」，早點去排隊入場，就會搶到某攤位以一港元吃一個大鮑魚。

今次香港美食博覽的「一元優惠」吸客，仍堅持了「一元鮑魚」，一間海味舖推出了用一港元玩遊戲送500罐鮑魚的節目；另有食品商推出了一港元鹽焗雞，說首20名客人可以一港元買一隻雞，有餐廳推出一港元買原隻德國瑞士汁鹹豬手。有海味舖東主說，現在香港人消費模式已變，經濟亦差，因此要推出多項優惠吸客。

美食博覽一連五天舉行，主要是搶這周末熱點，15日開幕時，「一元優惠」果然大熱，仍然有不少人去排隊，但有參展商稱首日人流較去年還少了三成，又有香港媒體現場觀察，說入場的以老人為主，不少客人搶到「一元貨」之後，就施施然離場，沒有購買其他食品。有專欄認為，單以吃而論，香港的餐廳酒樓的好日子已經過去了，因為大批港人北上去吃了，連鎖反應是香港美食變成又貴又難吃。

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