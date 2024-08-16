7月392萬人次訪港 8成內地客 旅業盼發展熊貓經濟

香港旅發局公佈最新訪港旅客數字。7月初步訪港旅客為392萬人次，按年上升約一成，當中約半數為過夜旅客；圖為旅客於香港中環一帶遊玩。（中新社）

香港 旅發局公布，7月份初步訪港旅客數字為392萬人次，較6月份多近80萬人次，亦較去年同期上升約一成，當中約八成為內地旅客，過夜旅客占整體數字約一半；今年頭七個月的旅客達2500萬，按年升逾五成。

大公報報導，旅發局透露，將與不同機構商討，繼續舉辦無人機或煙火表演，包括中秋節在灣仔舉辦無人機表演，以及「香港跨年倒數」煙花匯演等；有旅遊業界表示，訪港內地旅客傾向深度遊和特色旅遊體驗，期望政府加大力度支援旅遊業，並發展「熊貓經濟」。

據報導，旅發局公布，7月訪港旅客的初步數字是392萬人次，按月升25%，當中內地旅客有314萬人次，按月升34%。總計今年1至7月，共錄得約2500萬人次訪港，按年增加52%，其中內地旅客占1930萬人次，非內地旅客錄得580萬人次，按年分別多47%及71%。

根據旅發局今年的統計，在農曆新年長假期及多項新春大型盛事的帶動下，2月錄得的訪港旅客數字最多，約400萬人次，當中內地旅客有約325萬。由3月6日起增加西安和青島為赴港澳「個人遊」城市，3月及4月的內地訪港旅客人次雖然較2月有所回落，但亦較去年同期上升約8%至25%。

而5月有內地五一黃金周，以及內地再增加八個城市赴港澳「個人遊」，旅發局由5月開始定期配合節慶或大型活動，以不同主題呈獻無人機或煙火表演，豐富旅客體驗，吸引本地市民一同觀賞，增添整體節日氣氛和活動的吸引力。5月份內地訪港旅客按月升約6%。

報導稱，旅發局又公布，將於9月17日中秋節當晚，在灣仔舉辦無人機表演；而11月至12月的聖誕節 假期前後和除夕，亦會舉辦「香港繽紛冬日巡禮」煙火和無人機表演，以及跨年倒數煙花匯演。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦期望，10月發表的施政報告，能加大力度支援旅遊業，例如運用大數據分析，吸納更多尚未赴港的內地旅客，展開宣傳和推廣，同時結合即將赴港的兩隻大熊貓，發展「熊貓經濟」，吸引更多海外旅客。