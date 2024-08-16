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海園盈盈生龍鳳胎 首誕港產大熊貓 創最高齡首胎紀錄

香港新聞組／香港16日電
北京政府於2007年贈送香港的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」，在2024年3月於香港海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近5個月的孕育期，於15日淩晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎；圖為大熊貓「盈盈」誕下的龍鳳胎。( 中新社）
北京政府於2007年贈送香港的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」，在2024年3月於香港海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近5個月的孕育期，於15日淩晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎；圖為大熊貓「盈盈」誕下的龍鳳胎。( 中新社）

香港的大熊貓家族再添新成員，迎來首對在港出生的大熊貓雙胞胎。中央於2007年送贈予香港特區的大熊貓「盈盈」在19歲生日前一天，於15日凌晨誕下一對龍鳳胎，成為全球最高齡初次產子大熊貓。行政長官李家超表示，適逢75周年十一慶典前夕，「盈盈」和「樂樂」為香港誕下一對可愛的大熊貓，別具意義。

大公報報導，社會各界喜迎大熊貓寶寶，表示在中央決定再送贈香港的一對大熊貓赴港前夕，「盈盈」和「樂樂」誕下龍鳳胎喜出望外；海洋公園預告，大熊貓寶寶會在數個月後初登場與大家正式見面。多位立法會議員期待大熊貓繼續為市民帶來快樂，並帶動香港「熊貓經濟」，為香港發展增添新動力。

報導指出，「盈盈」和「樂樂」是中央政府於2007年送贈予香港特區的一對大熊貓，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近五個月的孕育期，於15日凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，成全球最年長初次產子大熊貓。

行政長官李家超表示，適逢75周年十一慶典前夕，「盈盈」和「樂樂」為香港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義。報導稱，他再一次衷心感謝國家向香港特區送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。

海洋公園表示，大熊貓一向以難於繁殖見稱，而隨著年齡的增長，大熊貓成功產子的機會就更微。「盈盈」於今年7月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀；公園獸醫團隊與熊貓中心的專家於8月11日透過超聲波掃描檢查，確認「盈盈」懷孕。其後，「盈盈」於8月14日開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，並於約晚上10時羊水穿破。

報導稱，首次生產的「盈盈」全程表現得非常緊張，大部分時間都躺在地上不停扭動，在公園團隊與熊貓中心的專家安撫下，「盈盈」平安誕下一對雙胞胎，整個生產過程歷時5個多小時。雙胞胎依出生次序為重122克的雌性大熊貓寶寶以及重112克的雄性大熊貓寶寶。

立法會議員梁熙說，在中央送贈一對大熊貓到來之前，香港迎來了首對港產大熊貓，可說是雙喜臨門，對於香港發展熊貓經濟大有助益。

全港喜迎「盈盈」和「樂樂」添丁，但一對在港出世的大熊貓龍鳳胎，是否可留港生活？據現行國際法等規定，大熊貓均為中國所有，而在海外出生種群必須在4歲前回國；不過，港澳台均屬中國一部分，不受上述限制，包括所繁衍的後代可以留在當地。

香港大熊貓「盈盈」經過近5個月的孕育期，於15日淩晨2時05分及3時27分誕下一...
香港大熊貓「盈盈」經過近5個月的孕育期，於15日淩晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎；圖為大熊貓「盈盈」正等待分娩。 ( 中新社）

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