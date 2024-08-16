港美食博覽「城寨肉丸」受熱捧 頭籌男贏得500罐鮑魚

香港美食博覽15日在香港會展中心開幕，連同同期舉行的美食商貿博覽、美與健生活博覽等，合共五個展覽共匯聚來自28個國家及地區、逾1800個展商參與。其中美食博覽最熱鬧，不少店家推出優惠，展位前大排長龍。（中通社）

一連五日在會展舉行的美食博覽15日揭幕，首日便有不少市民滿載而歸。場內不少商家推出熟食，除了咖哩魚蛋等著名小吃，拇指生煎包、「麥記同款」熱香餅豬柳蛋漢堡等大熱小食亦可在會場內見到。

大公報報導，不少商戶首日已錄得銷售佳績，有售賣肉丸的商家結合電影熱潮推打卡試食活動吸客，訂單量較去年同期有5%升幅；有商戶首日上午即錄得數百包冷凍食品訂單，現場售賣的熟食產品更是搶手。

報導說，15日早上9時許，會展外已排起長長人龍。不少市民帶著購物袋、手推車及背包，在隊列中「摩拳擦掌」。有市民為早入場，15日已到會展外排隊。踏正10時，美食博覽正式開鑼，前排市民立即跑到目標攤位，搶購心儀物品。

不少商家推出優惠及活動吸客。售賣各類冷凍肉丸的「大埔振興」，今年趁「九龍城寨之圍城」電影熱潮，結合其在九龍城寨內起家的歷史，推出打卡試食活動。「大埔振興」助理銷售及市場經理郭志穎表示，打卡活動成功吸引不少市民參加，反應熱烈，而打卡後試食的安排，亦吸引到市民購買產品，最受歡迎的就是牛骨濃汁牛丸。首日上午的訂單量較預期好，訂單量較去年同期上升約5%。

各大小商戶出盡方法吸引顧客，包括玩遊戲贏500罐鮑魚，吸引不少人來碰運氣。備受矚目的「1蚊搶鮑魚」活動由排隊「排到天昏地暗」、取得頭籌的盧先生勝出，與兩名隊友平分500罐即食溏心鮑魚。他稱取得頭籌是「捱更抵夜，耐心等候，不怕風吹雨打」的結果，會與親朋好友分享。

報導指出，場內不少商家推出熟食，讓市民在挑選商品之餘亦能即場大飽口福。咖哩魚蛋、碗仔翅等著名小吃自然不會缺席，大腸包小腸、拇指生煎包等新興小食亦可在會場內見到。有商家應近期潮流，推出「麥記同款」的熱香餅豬柳蛋漢堡，受到市民歡迎。

售賣雞煲類產品的「樂婷媽媽」亦錄得良好銷情。報導稱，創辦人梁女士表示，展覽首日便有不少市民被熟食吸引到場消費，，食完熟食後，不少顧客亦隨即挑選冷凍雞煲類產品，一個上午便賣出數百包產品，相信和今年上調優惠有關。今年「樂婷媽媽」亦參與了直播帶貨活動，梁女士表示活動反響熱烈，直播期間透過網上購物平台亦收到不少訂單，17日將陸續安排發貨。