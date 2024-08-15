我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

港人北上就醫比港私醫便宜30%-50% 看病多樣、人數激增

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

內地新風天域醫療集團大灣區首席運營官蕭毅晃表示，自去年通關以來，醫院接收的香港患者數量在快速增長，從最初通關時的平穩狀態，到現在每月都能觀察到約20%的患者持有香港身份證前往就醫，預計到明年年中，香港患者的比率或將達到30%左右。

大公報報導，蕭毅晃表示，醫院在接收香港患者方面出現了兩大顯著變化：一是數量激增，二是就醫種類多樣化，從最初的洗牙、體檢逐步擴展到手術項目，包括婦科手術、胃腸鏡檢查乃至癌症治療等。「特別是一些在香港排隊等待時間較長的手術，如膝關節置換，在這裡不僅可以得到及時治療，費用還比香港私立醫院低30%至50%，成為吸引香港患者的重要因素。」

蕭毅晃稱，醫院就香港長者常用的科室特設全身檢查套餐、心臟冠脈CTA檢查、耳鼻喉聽力篩查套餐等，同時影像檢查（CT/MRI）檢查項目享受專屬折扣，並提供中英雙語報告。同時，也為使用醫療券就醫的香港長者提供兩個不同檔次的體檢套餐，分別是1500元（港幣，下同，約192.5美元）和3500元。

下一步計畫為香港患者提供更多服務，如提升會說廣東話的員工比率、建立香港常用網站及提供24小時服務中心熱線等，更有免費穿梭巴士服務，方便香港患者就診。

此外，港府「長者醫療券大灣區試點計畫」14日在深圳新增3個服務點，合資格長者可在深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診使用醫療券支付門診醫療護理費用。三家醫療機構首日均有多名香港長者前去就診，其中口腔治療患者較多，他們普遍表示使用醫療券支付流程順暢，結算方便，更有香港長者體驗醫療券計畫下的配偶共享醫療券安排。

醫療機構表示，醫療券的啟用有望帶來更多香港患者北上就醫。據港府醫務衛生局副秘書長李力綱透露，下月初，東莞及廣州南沙還將再開通2個服務點，屆時試點計畫將涵蓋大灣區9個服務點，為大灣區的醫療合作再跨出一大步。

14日啟用的「試點計畫」首次有牙科專業醫療機構參與，為醫療券計畫在內地推行帶來一大突破。67歲的李先生早前在和睦家醫院進行過體檢，他稱「醫生、護士的服務與香港沒有什麼不同，但不用排隊、粵語溝通順暢，且收費只有三分之一，便宜太多了，真是讓我大吃一驚。」

香港 灣區 港府

上一則

溫州餐廳消費上萬 摔斷1根筷子要賠100 店家：那是德國白瓷筷

下一則

上海救災物資遭倒賣 應銷毀折疊床被成批包塑封出售

延伸閱讀

閨密情生變？吳千語婚禮沒邀周揚青

閨密情生變？吳千語婚禮沒邀周揚青
92歲的港星推「豪宅」網驚呆：老人家不合適

92歲的港星推「豪宅」網驚呆：老人家不合適
2020國安法上路後 香港圖書館增19項國安館藏

2020國安法上路後 香港圖書館增19項國安館藏
港民陣涉非法集會案 黎智英等7人上訴終院駁回

港民陣涉非法集會案 黎智英等7人上訴終院駁回

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

2024-08-07 21:20
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
中國數千屍體被公立醫學院、公立殯儀館、公立火葬場非法倒，被醫藥公司賣製作骨泥，8年合計達3.8億人民幣。事件曝光讓民眾驚恐萬分。（荔枝新聞）

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

2024-08-08 09:04

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它