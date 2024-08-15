港人北上就醫比港私醫便宜30%-50% 看病多樣、人數激增

香港示意圖。(圖/shutterstock)

內地新風天域醫療集團大灣區 首席運營官蕭毅晃表示，自去年通關以來，醫院接收的香港 患者數量在快速增長，從最初通關時的平穩狀態，到現在每月都能觀察到約20%的患者持有香港身份證前往就醫，預計到明年年中，香港患者的比率或將達到30%左右。

大公報報導，蕭毅晃表示，醫院在接收香港患者方面出現了兩大顯著變化：一是數量激增，二是就醫種類多樣化，從最初的洗牙、體檢逐步擴展到手術項目，包括婦科手術、胃腸鏡檢查乃至癌症治療等。「特別是一些在香港排隊等待時間較長的手術，如膝關節置換，在這裡不僅可以得到及時治療，費用還比香港私立醫院低30%至50%，成為吸引香港患者的重要因素。」

蕭毅晃稱，醫院就香港長者常用的科室特設全身檢查套餐、心臟冠脈CTA檢查、耳鼻喉聽力篩查套餐等，同時影像檢查（CT/MRI）檢查項目享受專屬折扣，並提供中英雙語報告。同時，也為使用醫療券就醫的香港長者提供兩個不同檔次的體檢套餐，分別是1500元（港幣，下同，約192.5美元）和3500元。

下一步計畫為香港患者提供更多服務，如提升會說廣東話的員工比率、建立香港常用網站及提供24小時服務中心熱線等，更有免費穿梭巴士服務，方便香港患者就診。

此外，港府 「長者醫療券大灣區試點計畫」14日在深圳新增3個服務點，合資格長者可在深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診使用醫療券支付門診醫療護理費用。三家醫療機構首日均有多名香港長者前去就診，其中口腔治療患者較多，他們普遍表示使用醫療券支付流程順暢，結算方便，更有香港長者體驗醫療券計畫下的配偶共享醫療券安排。

醫療機構表示，醫療券的啟用有望帶來更多香港患者北上就醫。據港府醫務衛生局副秘書長李力綱透露，下月初，東莞及廣州南沙還將再開通2個服務點，屆時試點計畫將涵蓋大灣區9個服務點，為大灣區的醫療合作再跨出一大步。

14日啟用的「試點計畫」首次有牙科專業醫療機構參與，為醫療券計畫在內地推行帶來一大突破。67歲的李先生早前在和睦家醫院進行過體檢，他稱「醫生、護士的服務與香港沒有什麼不同，但不用排隊、粵語溝通順暢，且收費只有三分之一，便宜太多了，真是讓我大吃一驚。」