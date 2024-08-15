﻿澳門暑假遊重回疫前火熱 全年遊客衝刺3500萬

澳門暑假酒店入住率超過90%，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%，全年遊客有望達到3500萬人次。（中新社）

澳門 暑假遊火熱，酒店入住率基本超過90%。據澳門旅遊局最新統計，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%。相比7月份日均旅客近9.8萬人次，8月以來日均旅客約12.4萬人次；8月第二個周六錄得約15.4萬人次，是今年暑假至目前的入澳單日旅客最高人次，基本恢復疫前2019年同期水平。

大公、文匯報報導，據珠海邊檢總站最新數據，拱北口岸今年暑假以來出入境人員同比增長12%，經港珠澳大橋珠海口岸出入境的人員、車輛分別同比增長66%、76%。

為搶攬暑假客流，澳門旅遊局舉辦或支持一連串盛事和活動，且不斷優化旅遊服務和提升城市功能，從娛樂場到文化展示、玩樂設施，再到自然景觀等，均展現澳門多元魅力，滿足不同年齡層旅客需求。「通過澳門旅遊局微信 公眾號獲悉『櫻桃小丸子─國潮奇幻之旅』信息後，我第一時間赴澳。」廣東旅客吳小姐說，經典動漫主角結合國潮元素打造十多個場景及「打卡」熱點，逾100款主題紀念品亮相，吸引眾多旅客體驗及消費。

澳門政府部門攜手社區、社團及博企度假區等持續推出一系列「深度遊」攬客新招，涵蓋國際IP+國潮、非遺+世遺、室內演唱會、免費巴士遊及科學館等特色活動，讓遊客多方面體驗「旅遊+」樂趣。而今年下半年澳門繼續推出眾多盛事活動，預計旅客量持續上升，全年有望達3500萬人次。

隨著演唱會經濟在澳門爆發式增加，亦吸引越來越多旅客赴澳看演唱會、入住酒店過夜，加上演唱會周邊商品，消費動輒數千元。

澳門文旅活動越來越豐富多元，不僅有集聚30輛傳奇超級跑車的『超跑 展』，還新設《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館、漢服體驗區等。

數據顯示，今年訪澳旅客的酒店入住率亦表現亮眼。上半年澳門酒店場所平均入住率錄得88.5%，同比去年上升近11%，較疫情前的2019年同期僅差2.6%；而進入暑假的7月份酒店入住率基本超過90%。澳門酒店業界指出，正值暑假，澳門的三四星級酒店平日房價約1000澳門元（約124.6美元），五星酒店價格亦較鄰近地區低，性價比高。