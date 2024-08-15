我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

﻿澳門暑假遊重回疫前火熱 全年遊客衝刺3500萬

香港新聞組／香港15日電
澳門暑假酒店入住率超過90%，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%，全年遊客有望達到3500萬人次。（中新社）
澳門暑假酒店入住率超過90%，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%，全年遊客有望達到3500萬人次。（中新社）

澳門暑假遊火熱，酒店入住率基本超過90%。據澳門旅遊局最新統計，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%。相比7月份日均旅客近9.8萬人次，8月以來日均旅客約12.4萬人次；8月第二個周六錄得約15.4萬人次，是今年暑假至目前的入澳單日旅客最高人次，基本恢復疫前2019年同期水平。

大公、文匯報報導，據珠海邊檢總站最新數據，拱北口岸今年暑假以來出入境人員同比增長12%，經港珠澳大橋珠海口岸出入境的人員、車輛分別同比增長66%、76%。

為搶攬暑假客流，澳門旅遊局舉辦或支持一連串盛事和活動，且不斷優化旅遊服務和提升城市功能，從娛樂場到文化展示、玩樂設施，再到自然景觀等，均展現澳門多元魅力，滿足不同年齡層旅客需求。「通過澳門旅遊局微信公眾號獲悉『櫻桃小丸子─國潮奇幻之旅』信息後，我第一時間赴澳。」廣東旅客吳小姐說，經典動漫主角結合國潮元素打造十多個場景及「打卡」熱點，逾100款主題紀念品亮相，吸引眾多旅客體驗及消費。

澳門政府部門攜手社區、社團及博企度假區等持續推出一系列「深度遊」攬客新招，涵蓋國際IP+國潮、非遺+世遺、室內演唱會、免費巴士遊及科學館等特色活動，讓遊客多方面體驗「旅遊+」樂趣。而今年下半年澳門繼續推出眾多盛事活動，預計旅客量持續上升，全年有望達3500萬人次。

隨著演唱會經濟在澳門爆發式增加，亦吸引越來越多旅客赴澳看演唱會、入住酒店過夜，加上演唱會周邊商品，消費動輒數千元。

澳門文旅活動越來越豐富多元，不僅有集聚30輛傳奇超級跑車的『超跑展』，還新設《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館、漢服體驗區等。

數據顯示，今年訪澳旅客的酒店入住率亦表現亮眼。上半年澳門酒店場所平均入住率錄得88.5%，同比去年上升近11%，較疫情前的2019年同期僅差2.6%；而進入暑假的7月份酒店入住率基本超過90%。澳門酒店業界指出，正值暑假，澳門的三四星級酒店平日房價約1000澳門元（約124.6美元），五星酒店價格亦較鄰近地區低，性價比高。

澳門 微信 超跑

上一則

香港美食博覽打1元宣傳戰 加大優惠想吸內地客

下一則

溫州餐廳消費上萬 摔斷1根筷子要賠100 店家：那是德國白瓷筷

延伸閱讀

紐約州長霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券

紐約州長霍楚促低收家庭 快申請暑假糧食券
外交人員無法輪替 澳門批台灣炒作

外交人員無法輪替 澳門批台灣炒作
澳門特首放假逾月又續10天 疑似身體出狀況

澳門特首放假逾月又續10天 疑似身體出狀況
港澳二維碼自助通關 280萬人受惠

港澳二維碼自助通關 280萬人受惠

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

2024-08-07 21:20
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
中國數千屍體被公立醫學院、公立殯儀館、公立火葬場非法倒，被醫藥公司賣製作骨泥，8年合計達3.8億人民幣。事件曝光讓民眾驚恐萬分。（荔枝新聞）

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

2024-08-08 09:04

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它