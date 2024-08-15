香港畢業生薪酬增 浸大勁升9% 學醫從教「有錢途」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 大學教育資助委員會，近日公布2022/2023學年香港八所資助大學學士課程畢業生的就業 情況統計調查，顯示去年八大畢業生平均年薪為31.4萬元（港幣，下同，約4萬美元），即月入約2.6萬元，較之前一年升3.6%，其中香港大學畢業生年薪38.5萬元排名首位，其次為香港中文大學和香港教育大學。

大公、文匯報報導，若與2021/2022學年相比，畢業生平均月薪升幅前三分別為香港浸會大學、香港理工大學和嶺南大學。調查又顯示，2022/23學年八大失業率2%，為連續三年下降，回復至疫情前2017/2018學年的極低水平，可見香港普遍大學生具穩定就業前景。

按薪酬增幅計以浸大最高，按年升9.3%至25.9萬元；理大按年升6.9%至29.3萬元；嶺大按年升5.8%至23.8萬元。八大中，只有科大畢業生的平均年薪錄得下跌，較上一學年微跌0.3%，平均年薪為32萬元。

最新八大畢業生調查資料截至2023年12月31日，20773名全日制學士學位課程畢業生之中，有1萬7762名畢業生回應統計調查，比率約85.5%。有71.7%學生於回應調查時正在全職就業，16.5%學生繼續升學 。

調查顯示，2022/2023學年八大畢業生薪酬持續穩定增長，整體較之前2021/2022學年多3.6%至31.4萬元，尤以港大最高，達38.5萬元，即月薪超過3.2萬元。中大和教大緊隨其後，平均年薪分別為37.6萬元和36.3萬元，按月薪計約為3.1萬元和3萬元。由於港大和中大均有開辦高薪的專業如醫科、牙科和護理學科，拉高整體薪酬水平，而教大有較大比重的畢業生任職待遇較佳的中小學老師，亦令該校薪酬排名靠前。