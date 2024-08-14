港高利貸年息1645% 洗錢逾億 警拘13人最小14歲

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 警方搗破一個專向低信貸評級、有經濟困難或周轉不靈人士的高利貸集團，並以傀儡戶口洗錢逾1億元(港幣，下同，約1288萬美元)，揭發有人以年利率 180%至1645%放數，比法例規定的48%的上限高逾30倍。警方拘捕13人，最小僅14歲。

香港01報導，被捕9男4女（14至66歲），包括學生；其中6人疑為傀儡戶口持有人，其餘為負責刑事毀壞淋紅油、刑事恐嚇電話登記人。集團更在今年3月至7月，以傀儡戶口清洗受害人還款，金額高達1億900萬。涉案受害人共20人，借款金額幾萬至數十萬不等。

屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，經過分析，發現有關無牌放債者放高利貸的刑事案件顯著上升，有放債人透過促銷電話或社交媒體，甚至從其他非法放債人手中接觸信貸評級比較低的人，皆因看中他們在正常金融機構比較難借錢，從而引誘受害人借錢，並從中巧立不同名目收取「行政費」，年利率高達180%至1645%，遠高於法例規定的48%的上限。

沈灝旻提及，無牌放債者針對經濟壓力巨大或為因生意損失欠下巨債的商戶。其中一名受害人借款20萬元時，已被收取6萬元行政費用，實際上只收到14萬；且要每10日還款7.5萬元，即40天內要清還30萬。如受害人不從或無力償還，債主或其委託的追數公司會使用各種手段撥打滋擾電話，恐嚇受害人及其家人。更甚，「行動組」會到受害人家門淋紅油或以膠水塞鎖匙洞，不僅影響債務人及其家人的生活和心理，也會引起鄰居困擾和不便。